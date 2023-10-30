В мене є 10 тис доларів, куди їх вкласти?

Інфляція в Україні все ще є проблемою, хоч і останні цифри свідчать про певне її сповільнення не тільки у нас, а й в західних країнах. До того ж українцям доступний не такий великий набір інструментів для заощаджень. Давайте спробуємо розібратися, чого можна чекати від них за умови, що у вас на руках є, припустимо, 10 тисяч доларів.

В якій валюті тримати заощадження

Понад рік офіційний курс гривні був фіксованим на рівні 36,56, а готівковий курс поступово майже зрівнявся з офіційним. Тобто гривня була привабливішою за американську валюту, адже ставки в гривні є значно вищими.

Але на відміну від минулого, майбутнє оповито туманом, і ми можемо робити тільки припущення стосовно курсу. В жовтні Нацбанк відійшов від політики фіксованого курсу, й офіційний курс тепер може ходити як вгору, так і вниз. Такий собі режим керованої гнучкості поки мало відчутний для пересічної людини, адже Нацбанк зберігає визначальний вплив на ринок, не даючи курсу відхилитися більш як на кілька копійок в ту чи іншу сторону.

Якщо пробувати спрогнозувати, яким буде курс за рік, то аргументів на користь укріплення гривні мало. Досі є проблеми з експортом українських товарів за кордон, а імпорт залишається, в тому числі товарів на потреби ЗСУ. Тому утворюється величезний дефіцит валюти, який наразі покривають ЄС, США та інші друзі України. І якщо не розглядати якогось супер позитивного сценарію зі швидким закінченням війни, заходом великої кількості грошей в Україну, то, найімовірніше, нас чекає девальвація гривні.

Утім, рекордні резерви дозволяють розраховувати на помірну девальвацію. Сам НБУ наголошує, що дохідність гривневих заощаджень має залишаться привабливою. Іншими словами, обганяти девальвацію та інфляцію.

В макроекономічному прогнозі до бюджету 2024 на наступний рік закладено інфляцію в 10.8%. Більшість інших прогнозів передбачають зростання цін на двознаковому рівні в межах 10-13%. Цей момент теж треба враховувати, приймаючи рішення про вкладення своїх заощаджень.

Депозити

Найпопулярніший інструмент для накопичення – банківські депозити. На сьогодні ставки в гривні терміном 12 місяців для фізичних осіб рідко перевищують 17%. При цьому облікова ставка вже декілька разів знижувалася й очікується подальше її зниження. Тому банки поступово переглядають й депозитні ставки у сторону зниження. Що стосується надійності, то на час воєнного стану і три місяці після його скасування гарантується вся сума депозиту. Після війни гарантуватимуться суми до 600 тис. гривень.

Для вкладів у валюті діє аналогічна гарантія. Єдиною відмінністю є те, що у випадку банкрутства банку виплати здійснюються у гривні. Це має значення, якщо готівковий курс є вищим за офіційний.

Що стосується ставок за валютними депозитами, то українські банки не відреагували на зростання ставок в доларі чи євро на світових ринках, адже другий рік Україна живе в умовах валютних обмежень, і тут своя атмосфера. Лише декілька банків пропонують ставку в 3% річних для 12-місячних депозитів у доларі. Ставки решти банків є часто нижчими – до 2% річних, а в лідерів ринку – символічні 0,01%.

Варто пам’ятати, що за депозитами стягується податок на доходи фізичних осіб та військовий збір. Сумарно – 19,5% від отриманого доходу. Таким чином 17% після податків перетворюються у 13,7%.

Державні облігації

Такої проблеми немає за умови купівлі облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП). До повномасштабного вторгнення лише невелика кількість українців мала досвід придбання таких цінних паперів. Але зараз вже понад 100 тисяч осіб отримали досвід інвестування в облігації.

Наразі на ринку є досить велика пропозиція ОВДП: папери із погашенням через пів року принесуть 17% річних, із погашенням через 12 місяців – близько 18% річних у гривні. Якщо депозити не часто відкривають на період в декілька років, то ОВДП можна придбати навіть із погашенням у 2027 році, таким чином зафіксувавши 19% річних на наступні майже чотири роки.

Іншою відмінністю ОВДП від депозиту є можливість вийти з інвестиції без втрати нарахованих відсотків. Якщо гроші знадобилися раніше, ОВДП можна продати. Бажано з’ясувати, чи пропонує ваш брокер таку послугу до того, як інвестувати кошти.

Валютні ОВДП є менш популярними у населення через дещо вищий поріг входу. Так, державні облігації, номіновані в доларі продаються із дохідністю 3,5-4% річних. Однак на відміну від гривневих ОВДП, де можна провести операцію без комісій, у випадку валютних клієнт стикається із комісійними витратами, які суттєво зменшують дохід.

Корпоративні облігації

Куди менш популярними є вкладення у корпоративні облігації. Якщо купуючи ОВДП, ви позичаєте кошти Міністерству фінансів України, то у випадку покупки корпоративних облігацій – компанії, яка їх випустила. Наприклад, Нова Пошта, лізингові компанії, банки, мікрофінансові установи та інші.

Якщо ОВДП – це зобов’язання держави і ризик їхнього неповернення є низьким, наскільки це можливо у випадку країни, що веде війну за власне виживання, то приватні компанії банкрутують частіше. Відповідно і дохідність таких облігацій є на кілька відсоткових пунктів вищою за ОВДП. Суттєвим мінусом є те, що дохід за такими цінними паперами оподатковується, так само як і дохід за депозитами. Відповідно фізичній особі не завжди цікаво вкладати в такий інструмент, адже вища ставка "з’їдається" податками. Однак в майбутньому ситуація може знову змінитися, якщо, наприклад, ставки за ОВДП суттєво знизяться і корпоративні облігації стануть привабливішими і для роздрібного клієнта.

Акції

Міжнародні ринки капіталу закриті для українців з початку великої війни. З рахунку в українському банку вже не можна вивести гроші на іноземного брокера чи купити іноземні акції напряму в Україні. Це заборонено діючими валютними обмеженнями. Така можливість є у тих, хто має свої заощадження за межами України. З громадянами нашої країни готові працювати далеко не всі брокери. Це пояснюється як ризиками України, так і санкціями проти окупованої її території. Якщо ви народилися в тій частині країни, яка зараз знаходиться під контролем ворога або поруч із фронтом, то можна потрапити в неприємну ситуацію, коли іноземна компанія боятиметься з вами працювати. Щоб не наражатися на ризик штрафів, компанії воліють краще втратити клієнта.

Екзотика

Що стосується екзотичних інструментів інвестування – крипти чи різного роду скам проектів, то автор досить скептично налаштований до подібного роду речей. Хтось з читачів може дорікнути, що вони, чи їхні знайомі непогано заробили свого часу на таких інструментах, але пересічній людині досить складно розібратися в речах, які дуже часто є шахрайством. І в результаті можна втратити кошти. Але, звісно, вирішувати треба самому.

Готівка

І насамкінець спосіб заощадження, який не вимагає особливих зусиль. Це не робити нічого, тримати кошти в готівці. Часто можна почути, що інвестування в якийсь інструмент є непривабливим, бо може не покрити інфляції, що є правдою. Але ж інфляція нікуди не дінеться, якщо тримати гроші під матрацом. Ціни виростуть в будь-якому випадку, інвестування може зберегти певну вартість ваших коштів. Але не варто поспішати засуджувати кеш. 2022 рік показав, що буває надто багато ситуацій в житті, коли стара добра готівка виручає.

В будь-якому випадку, до власних заощаджень варто підходити зважено. І пам’ятати, що висока дохідність означає високий ризик.

Спеціально для Еспресо

Автор: Михайло Демків — фінансовий аналітик інвесткомпанії ICU

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