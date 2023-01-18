В СБУ попередили про контрдиверсійні заходи у Харкові
У Харкові упродовж двох наступних днів проводитимуться контрдиверсійні заходи
Про це повідомив у Фейсбуці речник Управління СБУ в Харківській області Владислав Абдула.
"18 та 19 січня Служба безпеки України буде проводити у Харкові комплекс антитерористичних контрдиверсійних заходів. Крім СБУ участь у заходах братимуть інші правоохоронні органи, підрозділи НГУ й ЗСУ. Потреба у проведенні цих заходів викликана необхідністю збереження і підвищення безпеки харків'ян", - написав він.
За його словами, під час заходів будуть проводитися огляди окремих територій з метою підвищення безпекової обстановки, посилення захищеності об’єктів критичної інфраструктури, виявлення та нейтралізації можливих диверсійних груп. Також можуть здійснюватися перевірка документів громадян, догляд автомобілів, обмеження руху окремими вулицями.
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