В США померла "королева фанку" Бетті Девіс

Про це повідомляє BBC.



Американська співачка померла у віці 77 років. Тексти Девіс вплинули на багатьох зірок, включаючи Прінса і Мадонну.



Бетті Мабрі (прізвище при народженні) народилася в Північній Кароліні. Вона стала опорою нью-йоркської музичної сцени 1960-х років завдяки таким трекам, як "Get Ready for Betty". Її пісня 1967 року "Uptown (to Harlem)" нещодавно прозвучала в документальному фільмі "Літо соула", номінованому на "Оскар".



Загалом Девіс випустила чотири альбоми: "Betty Davis", "They Say I'm Different", "Nasty Gal" та "Is It Love or Desire?".



Вона стала другою дружиною зірки джазу Майлза Девіса, і хоча їхній шлюб тривав лише рік, вважається, що саме вона познайомила трубача та керівника оркестру з рок-сценою, результатом чого став його класичний альбом "Bitches Brew".



Після звістки про смерть музикантки свою повагу Девіс висловили американський рокер Ленні Кравіц і маєток Прінса.