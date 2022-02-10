В США померла "королева фанку" Бетті Девіс
9 лютого померла американська співачка і музикантка Бетті Девіс, яку прозвали "королевою фанку"
Про це повідомляє BBC.
Американська співачка померла у віці 77 років. Тексти Девіс вплинули на багатьох зірок, включаючи Прінса і Мадонну.
Бетті Мабрі (прізвище при народженні) народилася в Північній Кароліні. Вона стала опорою нью-йоркської музичної сцени 1960-х років завдяки таким трекам, як "Get Ready for Betty". Її пісня 1967 року "Uptown (to Harlem)" нещодавно прозвучала в документальному фільмі "Літо соула", номінованому на "Оскар".
Загалом Девіс випустила чотири альбоми: "Betty Davis", "They Say I'm Different", "Nasty Gal" та "Is It Love or Desire?".
Вона стала другою дружиною зірки джазу Майлза Девіса, і хоча їхній шлюб тривав лише рік, вважається, що саме вона познайомила трубача та керівника оркестру з рок-сценою, результатом чого став його класичний альбом "Bitches Brew".
Після звістки про смерть музикантки свою повагу Девіс висловили американський рокер Ленні Кравіц і маєток Прінса.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.76
Купівля 27.76Продаж 28.03
-
EUR
Купівля 31.68Продаж 32.09
- Актуальне
- Важливе