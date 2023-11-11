В Україні 90% учителів англійської мають рівень В2, - дослідження
За результатами дослідження, більшість українських учителів англійської мови знає її на високому рівні, зокрема, 90% з них володіють мовою на рівні В2
Про це повідомляє Міносвіти і науки України.
Серпневе дослідження в межах національної мовної програми "Future Perfect", яке мало на меті протестувати здібності українських вчителів англійської мови та розробити план поліпшення якості викладання, проводилось за участі 224 вчителів англійської мови з усієї України.
Досліджували 4 навички володіння англійською мовою:
- слухання (Listening): 17,9% опитаних учителів мають рівень С; рівень В2 мають 44,9%; 31,3% — рівень В1 та 5,9% — рівень А;
- читання (Reading): 41,5% опитаних учителів мають рівень В2, 35,2% — рівень В1, 17,9% — рівень С та 5,3% — рівень А;
- письмо (Writing): 29,4% опитаних учителів мають рівень В2, 10% — рівень С, 6,7% вчителів — А, 54% — рівень В1;
- мовлення (Speaking): 54,3% опитаних учителів мають рівень В1, 31,6% — рівень В2, 13,8% — рівень С та 0,4% — рівень А.
"Дослідження продемонструвало переважно високий рівень знань англійської мови: 90% учителів англійської мають рівень В2 і вище за шкалою Common European Framework of Reference for Languages. Це якісний фундамент для втілення цілей мовної програми "Future Perfect"", - підсумовують у МОН.
В рамках дослідження було проведене опитування, яке показало, що 63% учителів англійської мови вважають, що найкращий вік для початку вивчення мови — до п’яти років, а 34% схиляються до оптимального віку 6–10 років.
Зазначено, що 34% учителів відповіли, що на момент опитування викладали англійську мову лише в онлайн-форматі, натомість 56% учителів англійської мови вважають, що онлайн-навчання може бути настільки ж ефективним, як і офлайн.
Всього 95% опитаних учителів англійської зазначили, що їм комфортно користуватися технологіями під час онлайн-викладання, однак лише 80% вважають, що їхні учні мають достатній доступ до цифрових технологій.
"Це дослідження про рівень володіння українськими вчителями англійською мовою та використання цифрових технологій у викладанні — один із перших кроків до реалізації національної мовної програми Future Perfect. Вчителі й викладачі — це не лише провідники у світ знань. Вони неодноразово довели і продовжують доводити свою стійкість, компетентність та вміння викладати навіть в укриттях під ракетними обстрілами. Відтепер учителі — це також амбасадори змін", — зазначає заступник міністра цифрової трансформації України з питань євроінтеграції Валерія Іонан.
Довідково. Upper-Intermediate (B2) - це рівень володіння англійською мовою на достатньому рівні, щоб вільно спілкуватися з носіями мови та дивитися фільми і серіали без субтитрів.
- 28 червня президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт, згідно з яким передбачається закріпити статус англійської як "мови міжнародного спілкування". У обґрунтуванні проєкту закону зазначається, що англійська є офіційною де-юре в 58 зі 196 країн світу, а де-факто й у низці інших країн і територій. Також вона є однією з шести мов Організації Об’єднаних Націй та офіційною мовою Європейського Союзу, Ради Європи, Європейської комісії, Європейської асоціації вільної торгівлі та НАТО.
- 1 листопада прем'єр-міністр України Денис Шмигаль презентував національну програму з популяризації англійської мови в Україні.
- 2 листопада українці отримали безплатний рremium-доступ до застосунку з вивчення мов Promova.
- В Україні запустили національну програму Future Perfect, яка популяризуватиме англійську. Наступним кроком стане видача грошової допомоги для вивчення мови.
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