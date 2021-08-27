В Україні через дощі та грози без світла залишаються понад 60 населених пунктів
Внаслідок дощів, гроз і поривів вітру знеструмленими залишилися 64 населених пункти у чотирьох областях
Про це повідомляє пресцентр ДСНС.
У Сумській області без світла 35 населених пунктів, у Дніпропетровській - 20, Київській - 7 та Донецькій - 2.
До відновлення електропостачання залучили бригади обленерго.
За прогнозом, 27 серпня у більшості областей України очікуються короткочасні дощі, подекуди грози.
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