"В Україні можуть відбутися погані речі": прем'єр Польщі Моравецький закликав НАТО відреагувати на ескалацію з боку РФ

Про це Моравецький заявив журналістам BBC напередодні зустрічі голів МЗС країн НАТО у Ризі.



Прем'єр Польщі наголосив, що держави-члени НАТО повинні звернути увагу на спроби Росії дестабілізувати Європу.



На думку Моравецького, нарощування російських військ поблизу України, різке зростання цін на газ та міграційна криза на кордоні Польщі з Білоруссю показали, що Кремль і його союзники хочуть "змінити геополітичну систему" ​​і "роз’єднати ЄС".



"Наприклад, в Україні можуть відбутися погані речі, або може виникнути ще одна величезна міграційна проблема для всієї Європи", - сказав Моравецький.



Очільник уряду Польщі додав, що за кілька місяців реагувати може бути вже запізно.



Моравецький також назвав "безпосереднім виконавцем" міграційної кризи на польському кордоні самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, а його спонсором - президента РФ Володимира Путіна.



"Усі шматочки пазла, зібрані разом, представляють не дуже гарну картинку", - підсумував Моравецький.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що на зустрічі міністрів закордонних справ країн Альянсу обговорять скупчення російських військ поблизу кордону на сході України.