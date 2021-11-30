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Головна війна з Росією "В Україні можуть відбутися погані речі": прем'єр Польщі Моравецький закликав НАТО відреагувати на ескалацію з боку РФ

"В Україні можуть відбутися погані речі": прем'єр Польщі Моравецький закликав НАТО відреагувати на ескалацію з боку РФ

30 листопада, 2021 вiвторок
14:03
війна з Росією

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький закликав країни НАТО відреагувати на спроби РФ дестабілізувати Європу

Про це Моравецький заявив журналістам BBC напередодні зустрічі голів МЗС країн НАТО у Ризі.

Прем'єр Польщі наголосив, що держави-члени НАТО повинні звернути увагу на спроби Росії дестабілізувати Європу.

На думку Моравецького, нарощування російських військ поблизу України, різке зростання цін на газ та міграційна криза на кордоні Польщі з Білоруссю показали, що Кремль і його союзники хочуть "змінити геополітичну систему" ​​і "роз’єднати ЄС". 

"Наприклад, в Україні можуть відбутися погані речі, або може виникнути ще одна величезна міграційна проблема для всієї Європи", - сказав Моравецький.

Очільник уряду Польщі додав, що за кілька місяців реагувати може бути вже запізно.

Моравецький також назвав "безпосереднім виконавцем" міграційної кризи на польському кордоні самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, а його спонсором - президента РФ Володимира Путіна.

"Усі шматочки пазла, зібрані разом, представляють не дуже гарну картинку", - підсумував Моравецький.

  • Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що на зустрічі міністрів закордонних справ країн Альянсу обговорять скупчення російських військ поблизу кордону на сході України.
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Польща
НАТО
Матеуш Моравецький
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