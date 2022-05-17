В Україні почали будувати 2,2 тис. нових об'єктів за останні 2 місяці. Найактивніше - на Заході
Третина звернень щодо початку нового будівництва за останні 2 місяці надійшла із Львівщини
Про це повідомила Державна інспекція з архітектури і містобудування у фейсбук.
За її даними, за період з 15 березня по 15 травня інспектори будівельного нагляду ДІАМ опрацьовано 2200 повідомлень про початок будівельних робіт, а також 2950 декларацій про готовність об’єкта до експлуатації.
Також інспектори видали 130 дозволів на виконання будівельних робіт і 100 сертифікатів про прийняття об’єкта в експлуатацію за цей час.
"Найактивніше нові будівництва розпочинають у Львівській, Закарпатській та Хмельницькій областях – там видано найбільшу кількість дозволів на виконання будівельних робіт", – зазначила ДІАМ.
Лідер з виданих сертифікатів про прийняття об’єктів в експлуатацію – Львівська область. Третина звернень замовників на отримання сертифікатів надійшла саме щодо об’єктів у цьому регіоні.
Як зауважило відомство, активно будівництво відновлюється і на деокупованих територіях, інфраструктура яких суттєво постраждала.
"Ми отримуємо звернення замовників щодо об’єктів у Чернігівській, Сумській, Київській областях. Сподіваємось вже скоро до цього переліку приєднаються усі області, де сьогодні герої ЗСУ продовжують захищати українців від ворога", – зазначила ДІАМ.
Нагадаємо, ціни на квартири в новобудовах на Західній Україні зросли на 7-10%.
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