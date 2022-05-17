Про це повідомила Державна інспекція з архітектури і містобудування у фейсбук.

За її даними, за період з 15 березня по 15 травня інспектори будівельного нагляду ДІАМ опрацьовано 2200 повідомлень про початок будівельних робіт, а також 2950 декларацій про готовність об’єкта до експлуатації.

Також інспектори видали 130 дозволів на виконання будівельних робіт і 100 сертифікатів про прийняття об’єкта в експлуатацію за цей час.

"Найактивніше нові будівництва розпочинають у Львівській, Закарпатській та Хмельницькій областях – там видано найбільшу кількість дозволів на виконання будівельних робіт", – зазначила ДІАМ.

Лідер з виданих сертифікатів про прийняття об’єктів в експлуатацію – Львівська область. Третина звернень замовників на отримання сертифікатів надійшла саме щодо об’єктів у цьому регіоні.

Як зауважило відомство, активно будівництво відновлюється і на деокупованих територіях, інфраструктура яких суттєво постраждала.

"Ми отримуємо звернення замовників щодо об’єктів у Чернігівській, Сумській, Київській областях. Сподіваємось вже скоро до цього переліку приєднаються усі області, де сьогодні герої ЗСУ продовжують захищати українців від ворога", – зазначила ДІАМ.

Нагадаємо, ціни на квартири в новобудовах на Західній Україні зросли на 7-10%.

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