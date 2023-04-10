В Україні та ЄС викрили шахраїв, які видурювали гроші в охочих евакуюватись із Бахмута
СБУ та правоохоронці Польщі ліквідували шахрайську схему виманювання грошей із охочих виїхати з Бахмута. Одного шахрая затримано, ще двоє ховаються в ЄС
Про це повідомила пресслужба СБУ.
За різні суми ділки "гарантували" мешканцям Бахмута та Вугледара, зокрема інвалідам та батькам малолітніх дітей, вивезти їх до безпечніших регіонів України.
Середня вартість таких "послуг" становила 30 тисяч гривень, а "клієнтів" знаходили в соцмережах.
Шахраї вимагали в людей "передоплату" у розмірі 50% від заявленої суми, а для збору коштів використовували банківські картки, оформлені на підставних осіб.
"Після отримання коштів ділки припиняли спілкування з потерпілими і більше не виходили на зв’язок", - зазначили в СБУ.
Усього шахраї видурили у людей понад 1,5 млн гривень.
- У Львові шахрай із тюрми збирав гроші на лікування пораненого воїна.
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