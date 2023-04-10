Про це повідомила пресслужба СБУ.

За різні суми ділки "гарантували" мешканцям Бахмута та Вугледара, зокрема інвалідам та батькам малолітніх дітей, вивезти їх до безпечніших регіонів України.

Середня вартість таких "послуг" становила 30 тисяч гривень, а "клієнтів" знаходили в соцмережах.

Шахраї вимагали в людей "передоплату" у розмірі 50% від заявленої суми, а для збору коштів використовували банківські картки, оформлені на підставних осіб.

"Після отримання коштів ділки припиняли спілкування з потерпілими і більше не виходили на зв’язок", - зазначили в СБУ.

Усього шахраї видурили у людей понад 1,5 млн гривень.