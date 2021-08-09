В Україні треба знизити податки, щоб програма 5-7-9 запрацювала коректно, — Кушнірук
Українська влада мала б знизити податкове навантаження і стимулювати попит, щоб кредитні програми були дієвими для представників малого і середнього бізнесу
Таку позицію висловив Борис Кушнірук, голова експертно-аналітичної ради Українського аналітичного центру у програмі “Про гроші” з Олександром Морщавкою на телеканалі “Еспресо”.
За його словами, головна проблема програми “Доступні кредити 5-7-9” пов’язана з тим, що підприємства малого та середнього бізнесу мають проблеми з доступом до кредитів.
“Щоб вони отримали доступ до цих кредитів, необхідно знизити податкове навантаження, щоб у них була можливість показати свою прозору діяльність. Тому що рівень оподаткування такий, що їм вигідніше працювати взагалі без всяких кредитів, ніж показати реальну зарплату, тобто сплатити всі податки і збанкрутувати”, — заявив Кушнірук.
Він переконаний, що також держава має створити умови для зростання попиту на продукцію малого і середнього бізнесу.
“Коли позичальник приходить до банку, то перше питання, яке задає банкір — за рахунок чого ви збираєтесь повертати цей кредит. Тобто чи є ринки збуту товарів і послуг. Якщо держава не стимулює і не створює можливості для того, щоб у малого і середнього бізнесу з’явився попит, то банки не будуть давати їм кредити незалежно від ставки”, — зауважив Кушнірук.
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Зі старту програми 5-7-9 до 22 червня банки видали 18637 кредитів на загальну суму 49,0 млрд грн, повідомили у Мінфіні. За офіційними даними, 19 млрд грн видали в якості рефінансування попередньо отриманих кредитів.
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12 міжнародних банків, які працюють в Україні, направили лист Національному банку і Міністерству фінансів з проханням "обмежити реалізацію програми" Доступні кредити 5-7-9% ", повідомила Економічна правда.
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