В Україні від COVID-19 померло понад 59 тис. людей, упродовж доби - 352 смерті та 11 996 нових заражень

Про це повідомляє пресцентр МОЗ.



Упродовж доби 11 жовтня було зареєстровано 11 996 нових випадків COVID-19 (у тому числі 863 дитини та 78 медпрацівників), 352 людини померли, 5419 пацієнтів одужали.



У регіонах захворюваність поширюється таким чином:

м. Київ - 628 випадків;

Вінницька область - 121 випадок;

Волинська область - 322 випадки;

Дніпропетровська область - 856 випадків;

Донецька область - 607 випадків;

Житомирська область - 155 випадків;

Закарпатська область - 139 випадків;

Запорізька область - 715 випадків;

Івано-Франківська область - 172 випадки;

Київська область - 512 випадків;

Кіровоградська область - 53 випадки;

Луганська область - 548 випадків;

Львівська область - 978 випадків;

Миколаївська область - 184 випадки;

Одеська область - 816 випадків;

Полтавська область - 669 випадків;

Рівненська область - 492 випадки;

Сумська область - 449 випадків;

Тернопільська область - 162 випадки;

Харківська область - 1 502 випадки;

Херсонська область - 350 випадків;

Хмельницька область - 227 випадків;

Черкаська область - 532 випадки;

Чернівецька область - 560 випадків;

Чернігівська область - 247 випадків.

"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1502), Львівській (978), Дніпропетровській (856), Одеській (816) та Запорізькій (715) областях", - зазначили у МОЗ.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.