В Україні від COVID-19 померло понад 59 тис. людей, упродовж доби - 352 смерті та 11 996 нових заражень
Станом на ранок 12 жовтня в Україні зафіксовано 2 562 085 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 59 052 - летальні, 2 297 899 осіб одужали
Про це повідомляє пресцентр МОЗ.
Упродовж доби 11 жовтня було зареєстровано 11 996 нових випадків COVID-19 (у тому числі 863 дитини та 78 медпрацівників), 352 людини померли, 5419 пацієнтів одужали.
У регіонах захворюваність поширюється таким чином:
- м. Київ - 628 випадків;
- Вінницька область - 121 випадок;
- Волинська область - 322 випадки;
- Дніпропетровська область - 856 випадків;
- Донецька область - 607 випадків;
- Житомирська область - 155 випадків;
- Закарпатська область - 139 випадків;
- Запорізька область - 715 випадків;
- Івано-Франківська область - 172 випадки;
- Київська область - 512 випадків;
- Кіровоградська область - 53 випадки;
- Луганська область - 548 випадків;
- Львівська область - 978 випадків;
- Миколаївська область - 184 випадки;
- Одеська область - 816 випадків;
- Полтавська область - 669 випадків;
- Рівненська область - 492 випадки;
- Сумська область - 449 випадків;
- Тернопільська область - 162 випадки;
- Харківська область - 1 502 випадки;
- Херсонська область - 350 випадків;
- Хмельницька область - 227 випадків;
- Черкаська область - 532 випадки;
- Чернівецька область - 560 випадків;
- Чернігівська область - 247 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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