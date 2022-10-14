В Україні від російських обстрілів загинуло 423 дитини з початку повномасштабної війни
Від 24 лютого внаслідок обстрілів російських окупантів в Україні загинуло 423 дитини та ще понад 810 отримали поранення
Про це інформує Офіс Генерального прокурора.
"Станом на ранок 14 жовтня 2022 року більше ніж 1233 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 423 дитини загинуло та понад 810 отримали поранення різного ступеню тяжкості", - йдеться в повідомленні.
Данні на тимчасово окупованих та звільнених територіях, а також у місцях ведення активних бойових дій відсутні.
Найбільше постраждало дітей на Донеччині - 407, Харківщині - 256, Київщині - 116, Миколаївщині - 77, Чернігівщині - 68, у Запорізькій області - 68 та Луганщині - 64, Херсонщині - 57, Дніпропетровщині - 31.
Учора 13 жовтня від травм, які отримав під час обстрілу російськими військами Миколаєва, загинув 11-річний хлопчик. У с. Сенькове Куп’янського району Харківської області отримав поранення 16-річний хлопець.
Крім того, стало відомо, що 6 жовтня внаслідок обстрілу окупантами с. Хатнєна Харківщині отримав поранення 15-річний хлопець.
"Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2614 закладів освіти. З них 313 зруйновано повністю", - додають в прокураурі.
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