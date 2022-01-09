В Україні відбувається акція "Скажи Путіну - ні"

Про це організатори акції повідомили у facebook.

Вони заявили, що 9 січня українці по цілому світу вийдуть, щоб звернутися до світових лідерів із закликом сказати "ні" Путіну та його імперській політиці. У Києві акція розпочалася об 11:30 на Михайлівській площі.

"Закликаємо Захід "#СкажиПутіну_Ні" на його ультиматум. Диктатор хоче силою відновити СРСР. Це треба зупинити. #УкраїнціЧинитимутьОпір окупантам. Нічого про нас без нас. Україна не прийме ультиматумів проти нашої свободи та спільних інтересів союзників", - заявили організатори акції та закликали утриматися від партійних прапорів та використовувати лише державні прапори та національну символіку.

Аналогічні акції українців відбудуться у двох американських містах - Чикаго та Нью-Йорку.