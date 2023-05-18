В Україні відновили онлайн-реєстрацію нерухомості: в яких регіонах доступна
В Україні відтепер знову можна зареєструвати нерухомість онлайн. Наразі в Луцьку та десяти регіонах
Про це повідомили в Міністерстві юстиції.
Наразі послуга буде доступна в місті Луцьк Волинської області, а також у межах десяти регіонів: Львівська, Одеська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька, Чернігівська, Закарпатська, Рівненська, Дніпропетровська та Київська області. Надалі перелік регіонів, де діятиме така послуга, у міністерстві обіцяють розширювати.
Як уточнили в Мін'юсті, відновлено можливість подачі електронних заяв у сфері держреєстрації прав у Держреєстрі речових прав на нерухоме майно – на об'єкти нерухомого майна, права власності на які виникли та зареєстровані до 1 січня 2013 року (тобто, до запровадження ДРРП у 2013 році).
Як зареєструвати нерухомість онлайн
Щоб зареєструвати нерухомість онлайн, потрібно:
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на порталі Дія обрати послугу "Державна реєстрація прав на нерухоме майно";
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внести необхідну інформацію та скани документів;
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підписати заяву електронним підписом.
Після цього реєстратор самостійно надішле запит у бюро технічної інвентаризації (БТІ), а потім внесе дані в реєстр. Про результат заявника повідомлять листом на електронну пошту.
Чому це важливо
Реєстрація нерухомості є підтвердженням, що саме ви – законний власник нерухомого майна. Тож шахраї не зможуть підробити документи і привласнити його собі. В умовах повномасштабної війни онлайн-реєстрація майна набула ще більшої актуальності. Річ у тім, що чимало архівів БТІ, де зараз зберігається більшість відомостей про нерухомість, знищили або розікрали окупанти. Тому внесення відомостей в електронний реєстр допоможе максимально убезпечити ваші дані.
У Мін'юсті наголошують, що така інформація ніколи не загубиться і не буде знищена, на відміну від паперових архівів.
- 10 травня запущено програму "єВідновлення" - державну допомогу на ремонт житла, пошкодженого війною. Це стосується незначних пошкоджень, як-от заміна вікон або покрівлі. У перший день роботи державної програми компенсації за зруйноване житло "єВідновлення" заявки подали 3000 українців. За тиждень - понад 10 тисяч.
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