Про це повідомили в Міністерстві юстиції.

Наразі послуга буде доступна в місті Луцьк Волинської області, а також у межах десяти регіонів: Львівська, Одеська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька, Чернігівська, Закарпатська, Рівненська, Дніпропетровська та Київська області. Надалі перелік регіонів, де діятиме така послуга, у міністерстві обіцяють розширювати.

Як уточнили в Мін'юсті, відновлено можливість подачі електронних заяв у сфері держреєстрації прав у Держреєстрі речових прав на нерухоме майно – на об'єкти нерухомого майна, права власності на які виникли та зареєстровані до 1 січня 2013 року (тобто, до запровадження ДРРП у 2013 році).

Як зареєструвати нерухомість онлайн

Щоб зареєструвати нерухомість онлайн, потрібно:

на порталі Дія обрати послугу "Державна реєстрація прав на нерухоме майно";

внести необхідну інформацію та скани документів;

підписати заяву електронним підписом.

Після цього реєстратор самостійно надішле запит у бюро технічної інвентаризації (БТІ), а потім внесе дані в реєстр. Про результат заявника повідомлять листом на електронну пошту.

Чому це важливо

Реєстрація нерухомості є підтвердженням, що саме ви – законний власник нерухомого майна. Тож шахраї не зможуть підробити документи і привласнити його собі. В умовах повномасштабної війни онлайн-реєстрація майна набула ще більшої актуальності. Річ у тім, що чимало архівів БТІ, де зараз зберігається більшість відомостей про нерухомість, знищили або розікрали окупанти. Тому внесення відомостей в електронний реєстр допоможе максимально убезпечити ваші дані.

У Мін'юсті наголошують, що така інформація ніколи не загубиться і не буде знищена, на відміну від паперових архівів.