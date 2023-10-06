В Україні виник дефіцит робочої сили через еміграцію та мобілізацію
В Україні спостерігається тенденція до обмеженої пропозиції робочої сили, зокрема через міграцію та мобілізацію. Водночас попит на працівників зростає
Про це йдеться у макроекономічному та монетарному огляді НБУ за жовтень.
"Кількість вакансій надалі зростала як через сезонність, так і пожвавлення економіки", - йдеться у документі.
Водночас кількість резюме знижувалася, вказують у НБУ. Однією з можливих причин цього регулятор називає поступове відновлення зайнятості українців. НБУ посилається на результати опитування "Рейтингу", згідно з якими серед людей, що
мали роботу до повномасштабного вторгнення, частка тих, хто не працює, знизилась до 25%.
Також НБУ вказує на обмежену пропозицію робочої сили через міграцію та мобілізацію.
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