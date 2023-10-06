В Україні виник дефіцит робочої сили через еміграцію та мобілізацію

Про це йдеться у макроекономічному та монетарному огляді НБУ за жовтень.

"Кількість вакансій надалі зростала як через сезонність, так і пожвавлення економіки", - йдеться у документі.

Водночас кількість резюме знижувалася, вказують у НБУ. Однією з можливих причин цього регулятор називає поступове відновлення зайнятості українців. НБУ посилається на результати опитування "Рейтингу", згідно з якими серед людей, що

мали роботу до повномасштабного вторгнення, частка тих, хто не працює, знизилась до 25%.

Також НБУ вказує на обмежену пропозицію робочої сили через міграцію та мобілізацію.