В Україні з початку війни кожен шостий житель став біженцем, - ООН
В Організації об'єднаних націй повідомили, що з початку війни з Росією в Україні кожен шостий житель став внутрішнім переселенцем
Загалом число вимушено переміщених осіб сягнуло майже 8 млн, - повідомляють з ООН.
"З початку війни кожен шостий житель країни став внутрішньо переміщеною особою", - зазначають в організації.
За даними ООН, кількість внутрішніх переселенців перевищує 7,7 млн осіб. Вони потребують грошей, ліків і транспорту.
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