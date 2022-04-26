Загалом число вимушено переміщених осіб сягнуло майже 8 млн, - повідомляють з ООН.

"З початку війни кожен шостий житель країни став внутрішньо переміщеною особою", - зазначають в організації.

За даними ООН, кількість внутрішніх переселенців перевищує 7,7 млн осіб. Вони потребують грошей, ліків і транспорту.



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb