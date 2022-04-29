В Україні зафіксували 243 злочини проти журналістів та медіа станом на 27 квітня

Про це повідомляє Державний комітет телебачення і радіомовлення України, моніторинг здійснив Інститут масової інформації.



Відомо, що найбільше злочинів Росія скоїла в Києві та області.



"Загалом за час війни семеро журналістів вбито під час виконання професійних обов`язків, 15 зникли безвісти, 14 загинули як учасники бойових дій або внаслідок російських обстрілів не під час виконання ними професійних обов`язків, 9 було поранено внаслідок обстрілів російських окупантів, 8 журналістів захоплено та викрадено", - йдеться в повідомленні.



Також було зафіксовано 11 випадків обстрілу російськими окупантами телевеж що призвело до зникнення українського мовлення.



"Велику кількість злочинів зафіксовано також на Запоріжжі та Херсонщині: деякі міста цих регіонів окуповані російською армією - там зафіксовано випадки викрадень, обстрілів журналістів, погроз, кіберзлочинів, захоплень редакцій медіа та вимкнення українського мовлення", - додали в Держкомтелерадіо.

Нагадаємо, через ракетний удар РФ у Києві загинула продюсерка та журналістка Радіо Свобода. Тіло загиблої Віри Гірич виявили під уламками вранці 29 квітня.