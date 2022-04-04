В Україні зареєстровано дітей з іменами Джавелін та Джавеліна
Після початку повномасштабної війни проти Росії в Україні дітям почали давати імена Джавелін та Джавеліна
Про це повідомляє Міністерство юстиції у facebook.
У Мін'юсті зазначили, що для декого при виборі імені для дитини вирішальну роль зіграла війна, у якій українці другий місяць виборюють незалежність та суверенітет нашої держави.
"Так, у Вінницькій області та місті Київ новонароджені хлопчик і дівчинка отримали імена Ян Джевелін та Джавеліна відповідно", - повідомили у Мін'юсті.
Серед інших оригінальних імен, якими називали дітей у міністерстві виокремили Одед, Велислав, Аскольд, Дорофей, Єреній, Левкіян, Сулейман, Кай, Яремій, Еней, Лємуель, Юсуф, Ахіл, Лучезар, Соломон та Михаїл-Мир для хлопчиків. Та Добряна, Афіна, Акиліна, Дзвенислава, Февронія, Ругая, Айлін, Шашана, Лілу, Мілада, Роксолана, Астрід, Єустасія, Яснодара - для дівчаток.
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