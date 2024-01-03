В Україні зросли мінімальні частки державної мови в медіа
З 1 січня мінімальна частка української мови програм на радіо, а також в телевізійних медіа загальнонаціональної та регіональної категорій збільшена з 75% до 90%, а в телевізійних медіа місцевої категорії - з 60% до 80%
Про це повідомив уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.
"З 1 січня 2024 року набрали чинності окремі положення статті 40 Закону України “Про медіа”, які передбачають збільшення обсягу програм державною мовою на телебаченні та радіо", - написав він.
Відповідно до першої-четвертої статті 40 Закону України “Про медіа” мінімальна частка української мови програм на радіо, а також в телевізійних медіа загальнонаціональної та регіональної категорій збільшується з 75% до 90%, а в телевізійних медіа місцевої категорії - з 60% до 80%.
Що це змінює
- Програми державною мовою, у тому числі фільми, у загальному тижневому обсязі мовлення телемовників у кожному з проміжків часу для телеканалів загальнонаціональної і регіональної категорій між 7 годиною та 18 годиною і між 18 годиною та 22 годиною мають становити не менше ніж 90 відсотків, а для телеканалів місцевої категорії - не менше ніж 80 відсотків від загальної тривалості програм (або їх частин);
- Радіомовники зобов’язані при здійсненні ефірного радіомовлення забезпечувати не менше ніж 90% тижневого обсягу ведення програм, у тому числі новинно-аналітичних блоків, розважальних програм (ведучими, дикторами радіопрограм) державною мовою;
- Тижневий обсяг програм новин державною мовою телемовника або радіомовника, який є ліцензіатом або реєстрантом, має становити не менше ніж 90% загальної тривалості всіх програм новин, поширених таким мовником у кожному проміжку часу між 7 годиною та 18 годиною і між 18 годиною та 22 годиною.
"Такі нововведення - вагомий крок в захисті українськомовного інформаційного простору та прав громадян на отримання інформації державною мовою. За нашими розрахунками частка передач державною мовою в ефірах телеканалів та радіостанцій, зокрема і тих, що мовлять на місцевому рівні, суттєво зросте", - зазначив Кремінь.
- На жовтень 2023 року приблизно 5% вебсайтів національних та регіональних ЗМІ не мають української версії. Це стосується 35 національних та 60 регіональних медіа.
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