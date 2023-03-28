В Україну може надійти найбільший запас старих боєприпасів болгарської армії, це переломить хід війни, - ексміністр оборони Болгарії
Болгарія через посередників може передати Україні старих боєприпасів на €175 млн. Така кількість здатна змінити перебіг подій на фронті
Про це заявив колишній міністр оборони Болгарії Бойко Ноєв, повідомляє Euractiv.
У міністерстві оборони Болгарії, повідомили, що передадуть старі боєприпаси вартістю майже 175 мільйонів євро державному військовому заводу ВМЗ, а натомість отримають нові боєприпаси. За словами ексміністра оборони країни, мета такого рішення полягає у тому, щоб найбільша кількість боєприпасів потрапила зі складів болгарської армії до України.
"Це найбільше переозброєння болгарських сухопутних військ в новітній історії. Це величезна кількість боєприпасів - сотні тисяч. Відбувається величезне зростання цін на боєприпаси, і ВМЗ буде продавати ці боєприпаси через посередників в Україну", - зазначив колишній міністр.
За словами Ноєва, у болгарської армії є достатня кількість зброї радянського зразка, якої потребує Україна. Це змінить перебіг подій на фронті.
"Це така кількість боєприпасів, яка може переломити хід війни на деяких напрямках на українському фронті", - додав він.
- Раніше стало відомо, що до посилення підтримки України Європейським оборонним агентством, а саме проєктом зі спільного виробництва боєприпасів 155 калібру, доєдналися вже 20 країн.
- Єврокомісар з внутрішнього ринку та послуг Тьєррі Бретон заявив, що країни ЄС вже накопичили боєприпаси на своїх складах, тож настав час віддати їх Україні.
- Польський виробник боєприпасів Dezamet повідомив, що значно збільшить потужності для виробництва боєприпасів, щоб забезпечити постачання в Україну.
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