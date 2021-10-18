ВАКС виправдав ексміністра інфраструктури Омеляна

Таке рішення 18 жовтня ухвалила колегія суддів ВАКС, повідомляє "Слово і діло".

Спеціалізована антикорупційна прокуратура обвинувачувала Омеляна у вчиненні незаконних дій, які нібито призвели до недоотримання державним бюджетом 30,4 млн грн. Омелян звинувачувався у скоєнні злочину за ст. 211 Кримінального кодексу (видання нормативно-правових актів, що зменшують надходження до бюджету або збільшують витрати бюджету всупереч закону).



Йдеться про наказ про зниження ставок портових зборів. Суд прийшов до висновку про відсутність доказів провини Омеляна в інкримінованому злочині.



Суд визнав Омеляна невинним у злочині, а звинувачення недоведеним.

"Володимира Омеляна визнати невинуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 211 Кримінального кодексу України та виправдати у зв'язку з відсутністю в його діях складу кримінального правопорушення", – оголосив суддя.

31 травня колишній міністр інфраструктури Володимир Омелян подав у НАБУ заяву проти президента Володимира Зеленського за розкрадання бюджетних коштів в особливо великих розмірах на проєкті "Велике будівництво"