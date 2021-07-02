"Важливо намагатися забезпечити, щоб Україна не зазнала збитків": Маас про запуск "Північного потоку-2"

Про це Маас сказав на спільній пресконференції з польським колегою Збігнєвом Рау, передає "Укрінформ".



"Ми ще раз зазначаємо, що були посередником у переговорах між Україною та Росією стосовно транзиту газу. Ми забезпечили альтернативний транзит газу через Україну. Для нас також важливо намагатися забезпечити, аби Україна не зазнала збитків через відсутність транзиту", - сказав Маас.



При цьому міністр, додав, що Німеччина веде переговори з цього приводу зі США та Україною.



Позицію Німеччини щодо зв'язків із Росією Маас пояснив побоюванням зміцнення Китаю.



"Це (погіршення економічних відносин із РФ - ред.) призведе до того, що Китай та Росія стануть ближчими. Довести до цього було б не лише хибним шляхом, а й загрозою нашій безпеці в Європі. Ми не вважаємо, що це правильна стратегія", - сказав Маас.

Нагадаємо, раніше видання Bloomberg повідомило, що США та Німеччина домовляються про виплату Україні компенсації за запуск "Північного потоку-2".