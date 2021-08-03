Вбивство 6-річної дівчинки на Харківщині: у момент злочину підозрюваний підліток був п'яний
13-річний підліток, якого підозрюють у вбивстві 6-річної Мирослави Третяк 28 липня у селищі Старий Салтів Харківської області, на момент події був п'яний
Про це йдеться в ухвалі Вовчанського районного суду від 29 липня, оприлюдненій 2 серпня в Єдиному державному реєстрі судових рішень, передає "Укрінформ".
"Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.07.2021, у проміжок часу з 16:00 по 18:00, малолітній, бувши у стані алкогольного сп'яніння, перебуваючи у приміщенні покинутої будівлі, на ґрунті раптово виниклих особистих неприязних відносин... умисно завдав потерпілій не менше 10 ударів тупим твердим предметом в область голови", - йдеться в ухвалі суду.
13-річний підліток визнав провину у суді.
"Він пояснив, що дійсно у той час перебував з малолітньою у приміщені покинутої будівлі в смт Старий Салтів, яка розташована неподалік від їхнього будинку (ред. - бо вони сусіди), і там наносив їй тілесні ушкодження, а потім залишив її без тями та пішов до себе додому", - йдеться у повідомленні.
Слідчі вилучили з покинутої будівлі речові докази, у тому числі, одяг дівчинки, а також уламки цегли зі слідами крові. Тоді ж з квартири родини підлітка вилучили засоби для прання та вологий одяг хлопця. На суді слідчі у присутності матері та психолога опитали подружку вбитої дівчинки. Вона розповіла, що підліток, який постійно чіплявся до дітей у дворі, підійшов до них, коли вони гралися та запропонував разом піти нарвати яблук. Ця дівчинка відмовилася, а Мирослава погодилася та більше не повернулася додому.
- Нагадаємо, що у смт Старий Салтів у покинутому будинку вночі знайшли тіло дівчинки з ознаками насильницької смерті.
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