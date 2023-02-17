Про це пишуть в CNN.

У четвер, 16 лютого, винищувачі США перехопили російські винищувачі та бомбардувальники, які летіли поблизу Аляски: прикметно, що авіація РФ не входила в повітряні простори США чи Канади.

Два американських F-35 перехопили російські бомбардувальники ТУ-95 "Ведмідь", а також винищувачі СУ-30 і СУ-35. Літаки наближалися до зони розпізнавання протиповітряної оборони Аляски, коли їх перехопили.

У командуванні повітряно-космічної оборони Північної Америки (NORAD) поінформували, що фахівці не вбачають загрози чи провокації від російської авіації:

"Як і раніше, NORAD передбачав цю російську активність і в результаті нашого планування зміг її перехопити. Ми, як і раніше, готові застосувати низку варіантів реагування на захист суверенітету Північної Америки та Арктики", - мовиться в заяві.

Днем раніше два F-16 NORAD перехопили російські ТУ-95 і СУ-35, які вже увійшли в простір дії ППО Аляски, залишаючись за межами повітряного простору США.

За даними військових, в обох випадках росіяни направили чотири літаки.