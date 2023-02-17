Вдруге за два дні: винищувачі США перехопили російські літаки поблизу Аляски
16 лютого авіація США вдруге за два дні перехопила винищувачі та бомбардувальники РФ, які пролітали неподалік Аляски, однак не увійшли до повітряних просторів Штатів чи Канади
Про це пишуть в CNN.
У четвер, 16 лютого, винищувачі США перехопили російські винищувачі та бомбардувальники, які летіли поблизу Аляски: прикметно, що авіація РФ не входила в повітряні простори США чи Канади.
Два американських F-35 перехопили російські бомбардувальники ТУ-95 "Ведмідь", а також винищувачі СУ-30 і СУ-35. Літаки наближалися до зони розпізнавання протиповітряної оборони Аляски, коли їх перехопили.
У командуванні повітряно-космічної оборони Північної Америки (NORAD) поінформували, що фахівці не вбачають загрози чи провокації від російської авіації:
"Як і раніше, NORAD передбачав цю російську активність і в результаті нашого планування зміг її перехопити. Ми, як і раніше, готові застосувати низку варіантів реагування на захист суверенітету Північної Америки та Арктики", - мовиться в заяві.
Днем раніше два F-16 NORAD перехопили російські ТУ-95 і СУ-35, які вже увійшли в простір дії ППО Аляски, залишаючись за межами повітряного простору США.
За даними військових, в обох випадках росіяни направили чотири літаки.
- Нагадаємо, 14 лютого два нідерландські винищувачі F-35 перехопили три російські військові літаки біля Польщі з боку Калінінграда.
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