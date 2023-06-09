Венеційська комісія рекомендувала Україні відкласти імплементацію закону про олігархів, - Малюська
Європейська комісія за демократію через право рекомендувала Україні відкласти імплементацію закону про олігархів
Про це заявив у Facebook міністр юстиції Денис Малюська.
"Ключове рішення, яке ухвалила Венеційська комісія - рекомендувати Україні відкласти імплементацію закону про олігархів. Чому? З огляду на війну", - сказав Малюська.
Міністр пояснив, що через війну вплив олігархів в Україні послаблений і тому закон може взагалі не знадобитися.
"Війна істотно змінює баланс сил в Україні, істотно зменшує вплив олігархів, і це - як руйнування їхніх підприємств, так і функціонування органів державної влади під час війни. Тому належним чином оцінити вплив закону про олігархів на політичну систему, на правову систему, вкрай складно. Тому вони рекомендують почекати, подивитися, як, коли закінчиться війна, після нашої перемоги і, відповідно, потім визначитись з законодавством про олігархів - імплементувати, змінювати. А може взагалі тоді олігархів не буде і потреби в законі не буде і його потрібно буде і скасувати", - сказав Малюська.
Водночас міністр наголосив, що пауза в питанні закону про олігархів триватиме недовго.
"Закон про олігархів поки що на паузі. Але ця пауза триватиме недовго. Ми повернемося до цього питання разом з Венеційською комісією, з тим, щоб подивитися і дістати олігархів, якщо вони ще залишатимуться олігархами, а не стануть звичайними порядними бізнесменами, а може і бізнес передадуть у благодійність", - сказав Малюська.
Міністр нагалав, що приведення закону про олігархів до європейських вимог є умовою для початку перемовин про вступ України до ЄС.
"Умовою для початку перемовин про вступ України до ЄС стала імплементація закону про олігархів відповідно до висновку Венеційської комісії. Таку умову нам спустила Єврокомісія. Це одна з семи умов, виконання яких призведе до того, що ми почнемо перемовини про вступ до ЄС. Більше того, Єврокомісія поставила таку ж саму умову для Грузії та Молдови", - сказав Малюська.
- Венеційська комісія отримала для оцінки законопроєкт про олігархів 16 вересня 2021 року.
- 23 вересня того ж року Верховна Рада ухвалила закон про статус олігархів в Україні.
- 24 вересня голова Венеційської комісії Джанні Букіккіо попросив президента Володимира Зеленського надати закон про олігархів для оцінки.
- 30 вересня тодішній спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що закон про олігархів направлять до Венеційської комісії після підписання Зеленським.
- На початку листопада президент Володимир Зеленський підписав закон про олігархів, який мав набути чинності за 6 місяців після офіційної публікації. Відповідно до остаточної редакції, визначення олігархів є прерогативою РНБО, яку очолює голова держави. Передбачається, що осіб, яких внесуть до реєстру олігархів, зобов'яжуть подавати електронні декларації за прикладом держслужбовців.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.81
Купівля 36.81Продаж 37.36
-
EUR
Купівля 39.73Продаж 40.52
- Актуальне
- Важливе