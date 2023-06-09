Про це заявив у Facebook міністр юстиції Денис Малюська.

"Ключове рішення, яке ухвалила Венеційська комісія - рекомендувати Україні відкласти імплементацію закону про олігархів. Чому? З огляду на війну", - сказав Малюська.

Міністр пояснив, що через війну вплив олігархів в Україні послаблений і тому закон може взагалі не знадобитися.

"Війна істотно змінює баланс сил в Україні, істотно зменшує вплив олігархів, і це - як руйнування їхніх підприємств, так і функціонування органів державної влади під час війни. Тому належним чином оцінити вплив закону про олігархів на політичну систему, на правову систему, вкрай складно. Тому вони рекомендують почекати, подивитися, як, коли закінчиться війна, після нашої перемоги і, відповідно, потім визначитись з законодавством про олігархів - імплементувати, змінювати. А може взагалі тоді олігархів не буде і потреби в законі не буде і його потрібно буде і скасувати", - сказав Малюська.

Водночас міністр наголосив, що пауза в питанні закону про олігархів триватиме недовго.

"Закон про олігархів поки що на паузі. Але ця пауза триватиме недовго. Ми повернемося до цього питання разом з Венеційською комісією, з тим, щоб подивитися і дістати олігархів, якщо вони ще залишатимуться олігархами, а не стануть звичайними порядними бізнесменами, а може і бізнес передадуть у благодійність", - сказав Малюська.

Міністр нагалав, що приведення закону про олігархів до європейських вимог є умовою для початку перемовин про вступ України до ЄС.

"Умовою для початку перемовин про вступ України до ЄС стала імплементація закону про олігархів відповідно до висновку Венеційської комісії. Таку умову нам спустила Єврокомісія. Це одна з семи умов, виконання яких призведе до того, що ми почнемо перемовини про вступ до ЄС. Більше того, Єврокомісія поставила таку ж саму умову для Грузії та Молдови", - сказав Малюська.