Це сталося. Верховна Рада України ухвалила постанову про засудження окупації Чеченської Республіки Ічкерія і геноциду чеченського народу.

Проєкт постанови був підготовлений ще пів року тому.

Тільки ті, хто був причетний до процесу розробки та просування проєкт цієї постанови, знають скільки складних дискусій треба було пройти, здолати упереджень і перепон на цьому шляху.

Це спільний результат усіх політичних сил — влади та опозиції.

Що дає ухвалення постанови?

У Кремлі добре знають, що кінець внутрішньої конструкції "РФ" почнеться з Північного Кавказу. Звідти покотиться ланцюгова реакція

Це потужний цільовий сигнал чеченському народу. Вони чекали цього рішення ВРУ.

За межами Росії живе чверть або третина народу. Усі ці люди мають обов‘язок відплати за свої страждання і страждання своїх родичів. Більшість тих, хто змушений залишатися в Чечні, живуть з таким же налаштування. Чекають першого вдалого приводу.

У Кремлі добре знають, що кінець внутрішньої конструкції "РФ" почнеться з Північного Кавказу. Звідти покотиться ланцюгова реакція.

Треба працювати, щоб такі ж постанови ухвалили парламенти наших західних партнерів.

Джерело

Про автора: Михайло Басараб, політолог.

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