Верховна Рада України звернулася до ООН, Єврокомісії, Європарламенту та країн ЄС щодо закриття неба, нових санкцій проти РФ, передачі Україні літаків та ППО

Проект постанови про Звернення Верховна Рада України опублікувала на офіційному сайті.



Звернення буде надіслано до ООН, Європейської Комісії, Європейського Парламенту, інших міжнародних організацій та їх парламентських асамблей, парламентів та урядів держав-членів ЄС та НАТО.



Зокрема Верховна Рада України у своєму Зверненні закликає до наступних кроків:



1) створити безпольоту зону над Україною для уникнення масових жертв серед мирного населення та гарантування безпеки гуманітарних коридорів;



2) прийняти на рівні національних парламентів резолюції з вимогами до урядів своїх держав посилити санкції проти РФ та Білорусі, у яких, за вимогою Ради, має йтися про відмову від імпорту російської нафти, газу, вугілля та електроенергії; про всеосяжну заборону на торгівлю з РФ та Білоруссю та про закриття портів та повітряного простору для літаків і кораблів Росії;

3) зупинити міжнародне транспортне сполучення з РФ та виключити її з усіх міжнародних та міжпарламентських організацій, асамблей, асоціацій, міжнародних спортивних федерацій, міждержавних культурних та інших спілок та об’єднань;



4) притягнути винних у воєнних злочинах та злочинах проти людяності, які здійснюються військами Російської Федерації в Україні, до відповідальності; зокрема мова йде і про вище військово-політичне керівництво РФ;

5) невідкладно передати Україні літаки МіГ-29 та Су-25, які є у наявності у держав-членів НАТО, а також системи ППО типу "земля- повітря";

6) створити і наповнити реальним коштами міжнародний Фонд повоєнної відбудови та відновлення України, в тому числі за рахунок конфіскації активів РФ, її фізичних та юридичних осіб, на яких було накладено санкції;



7) прийняти Парламентами держав-членів ЄС окремі заяви про підтримку невідкладного надання Україні статусу держави-кандидата на членство у Європейському Союзі.



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