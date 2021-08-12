Ви змусили всю країну і нас сміятися, стрибати і плакати, - воротар Бущан зворушливо попрощався зі Шевченком
Голкіпер збірної України Георгій Бущан подякував Андрію Шевченку за довіру та спільну роботу в національній команді
Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на Youtube-канал vZbirna.
Бущан сказав, що був дуже радий знаходитись поруч зі Шевченком у збірній України.
"Хотів би вам сказати величезне спасибі за вашу довіру, що дали мені шанс. Мені це дуже приємно і лестить. Був шалено радий знаходитися поряд з вами, тому що ви - мій кумир дитинства. Для мене було величезною мотивацією перебувати поруч з вами. Хочу вам побажати міцного здоров'я, терпіння і удачі у футбольній кар'єрі в якості тренера. Ви великий чемпіон, хочу щоб ви їм були і в якості тренера. Ви стримали своє слово: змусили всю країну і нас сміятися, стрибати і плакати", - сказав Георгій Бущан.
Андрій Шевченко очолював збірну України з липня 2016 року. Його контракт закінчився 1 серпня, тренер відмовився продовжувати угоду з УАФ.
Фахівцю вдалось вивести національну команду в чвертьфінал Євро-2020. Загалом, під керівництвом Шевченка українська збірна зіграла 52 матчі і здобула 25 перемог.
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