Вибух дрона над Кремлем міг здійснити Пригожин для повалення впливових осіб в оточенні Путіна, - полковник контррозвідки у запасі Притула
Полковник контррозвідки у запасі, ексначальник Управління внутрішньої безпеки МВС України у Луганській області Михайло Притула вважає, що вибух над Кремлем спрямований на внутрішні чвари Кремля
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Вибух дрона над Кремлем - це демонстраційний удар та символ ураження Путіна. За це відповідатимуть дві особи - Шойгу та начальник охорони Кремля. Ці персони найбільш наближені до Путіна, особливо начальник охорони. Він регулює доступ до Путіна, систему охорони та безпеку Путіна. І ця людина досить впливова в ієрархії російської влади", - пояснив Притула.
За словами полковника контррозвідки у запасі, скоріш за все, вибух над Кремлем був ляпасом начальнику охорони Кремля та Шойгу.
"Начальник охорони Кремля та Шойгу можуть бути ціллю для внутрішніх інтриг. Останнім часом Пригожин потерпав від Шойгу та начальника охорони, його не пускали до Путіна. Пригожин має неконтрольовані гроші, щоб купити дрони. Він має персонал, який може управляти дронами, він має вибухівку і може все це привезти до Москви. Таким чином, найбільш ймовірно, що вибух над Кремлем міг вчинити Пригожин. Ця інтрига спрямована на внутрішні чвари Кремля та повалення впливових осіб в оточенні Путіна", - додав Притула.
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