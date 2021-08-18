Вибух на складі радіоактивних речовин: на Київщині проводять масштабні навчання силовиків за сприяння Міноборони США

Про це повідомляє МВС України на своїй сторінці у Facebook.



"На складі, де зберігається велика кількість джерел іонізуючого випромінювання, після вибуху розпочалась пожежа. ???? Є загроза пошкодження контейнерів з радіоактивним матеріалом. Термінова евакуація людей із зони пожежі, її гасіння, радіаційна розвідка та дозиметричний контроль, перевірка місцезнаходження джерела випромінювання та загородження на контрольованій території", - йдеться у повідомленні.



Такий сценарій першого дня масштабних навчань з міжвідомчої взаємодії під час ліквідації радіологічної аварії, які проходять зараз на Київщині.



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