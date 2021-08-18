Вибух на складі радіоактивних речовин: на Київщині проводять масштабні навчання силовиків за сприяння Міноборони США
На Київщині проходять навчаннях за участі близько 100 учасників – це українські військовослужбовці Нацгвардії, Нацполіції, ДСНС, ДПСУ та СБУ
Про це повідомляє МВС України на своїй сторінці у Facebook.
"На складі, де зберігається велика кількість джерел іонізуючого випромінювання, після вибуху розпочалась пожежа. ???? Є загроза пошкодження контейнерів з радіоактивним матеріалом. Термінова евакуація людей із зони пожежі, її гасіння, радіаційна розвідка та дозиметричний контроль, перевірка місцезнаходження джерела випромінювання та загородження на контрольованій території", - йдеться у повідомленні.
Такий сценарій першого дня масштабних навчань з міжвідомчої взаємодії під час ліквідації радіологічної аварії, які проходять зараз на Київщині.
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