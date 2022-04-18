"Вибухи будуть і на їхній території": у Лукашенка заявили, що Польща та країни Балтії готуються до "розв'язання агресії"

Про це повідомляє видання Zerkalo.

За словами Вольфовича, у Польщі, Литві та Латвії збільшується кількість військових та озброєння та модернізується військова інфраструктура.

"Вони свою інфраструктуру приводять у відповідність незрозуміло чому, мабуть, розв'язанню, підготовці агресії. Думаю, простий народ, польський, литовський, бачить те, що відбувається сьогодні в Україні, які руйнування, яка трагедія, як гинуть звичайні люди на території України. Сподіваюся, він цього не захоче, тому що не вийде так, що вони розв'яжуть агресію щодо Білорусі і військові дії відбуватимуться лише у Білорусі. Ні, на їхній території теж будуть руйнування, загибель, вибухи, - заявив держсекретар радбезу.