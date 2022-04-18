"Вибухи будуть і на їхній території": у Лукашенка заявили, що Польща та країни Балтії готуються до "розв'язання агресії"
Держсекретар радбезу Білорусі Александр Вольфович заявив, що Литва, Польща та Латвія нібито готують агресію проти країни
Про це повідомляє видання Zerkalo.
За словами Вольфовича, у Польщі, Литві та Латвії збільшується кількість військових та озброєння та модернізується військова інфраструктура.
"Вони свою інфраструктуру приводять у відповідність незрозуміло чому, мабуть, розв'язанню, підготовці агресії. Думаю, простий народ, польський, литовський, бачить те, що відбувається сьогодні в Україні, які руйнування, яка трагедія, як гинуть звичайні люди на території України. Сподіваюся, він цього не захоче, тому що не вийде так, що вони розв'яжуть агресію щодо Білорусі і військові дії відбуватимуться лише у Білорусі. Ні, на їхній території теж будуть руйнування, загибель, вибухи, - заявив держсекретар радбезу.
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