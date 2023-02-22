Про це в ефірі Еспресо сказав головний редактор видання Defense Express Олег Катков.

"Дальність від лінії фронту до Маріуполя понад 80 км - це значна дальність. Важливий аспект в тому, що Україна не одноразово продемонструвала, що має власні можливості завдання ударів", - зазначив він.

Катков нагадав про удари по аеродромах в окупованому Криму влітку, коли Україна не мала ракет навіть на 84 км.

"Ці удари, за офіційними повідомленнями Генштабу, були завдані ракетним озброєнням ЗСУ. Україна дійсно має можливості завдавати удари у межах 300 км. Скоріше за все, було розв'язано питання з тим, що кількість цих "генераторів бавовни" на таку дальність просто збільшується", - підсумував експерт.