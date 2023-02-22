Вибухи в Маріуполі за 80 км від фронту могли бути від ударів по окупантах власною зброєю України, - головред Defense Express Катков
Україна має можливості завдавати удари у межах 300 км своєю зброєю, тому вибухи в Маріуполі в ніч на 22 лютого могли бути від влучань українських ракет
Про це в ефірі Еспресо сказав головний редактор видання Defense Express Олег Катков.
"Дальність від лінії фронту до Маріуполя понад 80 км - це значна дальність. Важливий аспект в тому, що Україна не одноразово продемонструвала, що має власні можливості завдання ударів", - зазначив він.
Катков нагадав про удари по аеродромах в окупованому Криму влітку, коли Україна не мала ракет навіть на 84 км.
"Ці удари, за офіційними повідомленнями Генштабу, були завдані ракетним озброєнням ЗСУ. Україна дійсно має можливості завдавати удари у межах 300 км. Скоріше за все, було розв'язано питання з тим, що кількість цих "генераторів бавовни" на таку дальність просто збільшується", - підсумував експерт.
- Нагадаємо, у тимчасово окупованому Маріуполі ввечері 21 лютого пролунало 11 вибухів: міськрада підтвердила знищення складу БК окупантів.
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