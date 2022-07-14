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Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Від 24 лютого 23 тис. воїнів отримали держнагороди, з них 3,5 тис. – посмертно

Від 24 лютого 23 тис. воїнів отримали держнагороди, з них 3,5 тис. – посмертно

14 липня, 2022 четвер
23:12
війна з Росією нагороди на передовій

З початку повномасштабного вторгнення росіян звання Героя присвоєно 157 українцям, зокрема 75 посмертно

Про це йдеться у вечірньому зверненні президента Володимира Зеленського 14 липня.

"Загалом за час повномасштабної війни з 24 лютого звання Героя присвоєно 157 українцям, зокрема 75 посмертно.

Державними нагородами були відзначені понад 23 тисяч наших захисників і захисниць, понад 3,5 тисяч – посмертно", - повідомив президент України.

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Володимир Зеленський
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