Від 24 лютого 23 тис. воїнів отримали держнагороди, з них 3,5 тис. – посмертно

Про це йдеться у вечірньому зверненні президента Володимира Зеленського 14 липня.

"Загалом за час повномасштабної війни з 24 лютого звання Героя присвоєно 157 українцям, зокрема 75 посмертно.

Державними нагородами були відзначені понад 23 тисяч наших захисників і захисниць, понад 3,5 тисяч – посмертно", - повідомив президент України.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb