Від 24 лютого 23 тис. воїнів отримали держнагороди, з них 3,5 тис. – посмертно
З початку повномасштабного вторгнення росіян звання Героя присвоєно 157 українцям, зокрема 75 посмертно
Про це йдеться у вечірньому зверненні президента Володимира Зеленського 14 липня.
"Загалом за час повномасштабної війни з 24 лютого звання Героя присвоєно 157 українцям, зокрема 75 посмертно.
Державними нагородами були відзначені понад 23 тисяч наших захисників і захисниць, понад 3,5 тисяч – посмертно", - повідомив президент України.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
35.86
Купівля 35.86Продаж 36.88
-
EUR
Купівля 35.87Продаж 37.08
- Актуальне
- Важливе