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Від дій ЗСУ на Харківщині постраждало близько 100 мобілізованих ворогом "зеків", ще 80 самовільно лишили позиції, — Генштаб

4 червня, 2023 неділя
19:00
Війна з Росією ЗСУ

Генштаб повідомляє, що на тимчасово окуповану частину Харківщини за тиждень прибуло 500 мобілізованих "зеків", з яких ЗСУ знищили близько 100 осіб, ще 80 самовільно лишили позиції

Про це йдеться у вечірньому зведенні за 4 червня.

Мобілізовані прибули для посилення одного з ворожих підрозділів.

"Після завдання вогневого ураження Силами оборони України по позиціях противника, близько 100 осіб з-поміж новоприбулого підкріплення зазнали поранень різного ступеня важкості, зокрема і не сумісних з життям. Також, після цієї події близько 80 осіб самовільно залишили свої позиції", - йдеться у повідомленні.

Авіація ЗСУ за день завдала 10 авіаударів по районах скупчення ворога

Також, було знищено один ворожий розвідувальний БпЛА.

Своєю чергою підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 2 райони зосередження озброєння та військової техніки, склад боєприпасів, 2 зенітно-ракетних комплекси та 2 станції радіоелектронної боротьби противника.

Протягом дня ворог завдав 7 ракетних та 25 авіаударів по території України

Також, противник здійснив близько 20 обстрілів з РСЗВ.

Окрім того, сьогодні вночі росіяни застосували крилаті ракети повітряного базування Х-101/Х-555 та іранські ударні БпЛА “Shahed-136/131”. За уточненою інформацією Генштабу, ЗСУ знищили 4 із 6 крилатих ракет Х-101/Х-555 та 6 із 8 ударних БпЛА "Shahed-136/131". 

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на повній окупації Луганської та Донецької областей. Протягом доби окупанти здійснили 23 атаки, проте всі вони були відбиті підрозділами сил оборони. 

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань не виявлено. 

На інших напрямках ситуація така:

  • На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах. Цієї доби ворог здійснив невдалу спробу проникнення ДРГ через ДК України в районі населеного пункту Зелене Харківської області, також завдав ракетного удару в районі Вовчанськ та авіаційних ударів в районах Івашки, Огірцеве, Гатище Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Карповичі Чернігівської області; Зноб-Новгородське, Шевченкове, Бруски, Олександрівка, Садки, Басівка, Грабовське Сумської області, а також Івашки, Уди, Червона Зоря, Гоптівка, Красне, Зелене, Стариця, Огірцеве, Гатище, Плетенівка, Вовчанськ, Караїчне, Бударки та Чугунівка на Харківщині.
  • На Куп’янському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії поблизу Новоселівського Луганської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Колодязне, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Довгеньке, Кутьківка, Дворічна, Западне, Кислівка, Котлярівка,  Табаївка, Берестове Харківської області та Новоселівське Луганської області.
  • На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки Луганської області. Артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Торське, Спірне, Роздолівка Донецької області.
  • На Бахмутському напрямку противник вів наступальні дії в районі Іванівського, успіху не мав. Завдав авіаційних ударів в районах Васютинське, Торецьк, Північне Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали райони населених пунктів Васюківка, Оріхово-Василівка, Хромове, Часів Яр, Іванівське, Ступочки, Предтечине, Біла Гора, Диліївка та Нью-Йорк Донецької області.
  • На Авдіївському напрямку противник наступальних дій не проводив. Завдав авіаційного удару в районі Авдіївки. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Авдіївка, Первомайське, Карлівка Донецької області.
  • На Мар’їнському напрямку цієї доби противник вів наступальні дії в районі міста Мар’їнка, проте, наші захисники відбили усі 16 атак противника. В той же час, ворог завдав авіаційного удару в межах населеного пункту Мар’їнка. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Гостре, Мар’їнка, Побєда Донецької області.
  • На Шахтарському напрямку ворог здійснив обстріли населених пунктів, що межують з лінією бойового зіткнення, в тому числі: Вугледар, Пречистівка та Новоукраїнка Донецької області.
  • На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Завдав авіаційних ударів в районах Берислав, Веселе Херсонської області. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Вільне Поле, Зелене Поле, Новопіль, Темирівка Донецької області; Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Мала Токмачка, Новоандріївка, Степове та Кам'янське Запорізької області; Козацьке, Тягинка, Іванівка, Дніпровське, Кізомис Херсонської області та місто Херсон.

У ніч на неділю, 4 червня, російська армія атакувала Україну ракетами, які були запущені із району Каспію стратегічними бомбардувальниками Ту-95МС, та БПЛА.

Луганщина
ЗСУ
Донеччина
Харківщина
ракетний удар
втрати окупантів
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