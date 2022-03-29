Від початку повномасштабної війни російські війська вбили 1179 мирних громадян України, - ООН

Про це свідчать дані ООН.



Серед загиблих 104 дитини.



Більшість зафіксованих втрат серед цивільного населення були спричинені застосуванням вибухової зброї з широкою зоною впливу, включаючи обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні та повітряні удари.



Представники ООН вважають, що фактичні цифри значно вищі, оскільки отримання інформації з деяких місць, де тривають інтенсивні бойові дії, затримується, а багато звітів все ще очікують підтвердження. Це стосується, наприклад, Маріуполя та Волновахи (Донецька область), Ізюма (Харківська область), Попасної (Луганська область) та Тростянця (Сумська область), де є повідомлення про численні жертви серед мирного населення. Ці цифри додатково підтверджуються і не включені у вищенаведену статистику.

Нагадаємо, Офіс генпрокурора повідомляв, в Україні загинули щонайменше 144 дитини, більше 220 поранено з початку масштабної агресії РФ. Дані щодо загиблих дітей у Маріуполі встановлюються.