Від ураження струмом у Бердянську загинули дві людини

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.



Інтенсивні опади 22 липня спричинили обрив електропроводів на підтопленій ділянці, що призвело до смерті двох людей.

Вчора сталося підтоплення 70 дворогосподарств.

Рятувальники протягом дня надали допомогу 32 людям, з них 10 дітей (виведено з підтоплених ділянок).

Роботи по відкачуванню води та ліквідації наслідків негоди тривають.



В Одесі в результаті інтенсивних опадів сталося підтоплення 48 дворів та 10 ділянок автодоріг. Жертв і постраждалих немає.



Рятувальниками надано допомогу 98 особам, в тому числі 39 дітям і 1 породіллі. Відкачано близько 30 тис. куб. м води.



Роботи тривають. Разом з тим, в с. Нерубайському Одеського району, в результаті інтенсивних опадів виникло руйнування земляної греблі місцевого ставка, в результаті чого сталося підтоплення 10 приватних домоволодінь.



Рятувальниками і комунальними службами проводились роботи по відкачці води і розчищення зливової каналізації. Роботи завершені.



У с.Двійне Генічеського району Херсонської області в результаті інтенсивних опадів сталося підтоплення 6 житлових будинків та 25 присадибних ділянок. Відкачано близько 400 куб. м води.