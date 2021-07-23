Від ураження струмом у Бердянську загинули дві людини
У Бердянську через негоду загинули люди
Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Інтенсивні опади 22 липня спричинили обрив електропроводів на підтопленій ділянці, що призвело до смерті двох людей.
Вчора сталося підтоплення 70 дворогосподарств.
Рятувальники протягом дня надали допомогу 32 людям, з них 10 дітей (виведено з підтоплених ділянок).
Роботи по відкачуванню води та ліквідації наслідків негоди тривають.
В Одесі в результаті інтенсивних опадів сталося підтоплення 48 дворів та 10 ділянок автодоріг. Жертв і постраждалих немає.
Рятувальниками надано допомогу 98 особам, в тому числі 39 дітям і 1 породіллі. Відкачано близько 30 тис. куб. м води.
Роботи тривають. Разом з тим, в с. Нерубайському Одеського району, в результаті інтенсивних опадів виникло руйнування земляної греблі місцевого ставка, в результаті чого сталося підтоплення 10 приватних домоволодінь.
Рятувальниками і комунальними службами проводились роботи по відкачці води і розчищення зливової каналізації. Роботи завершені.
У с.Двійне Генічеського району Херсонської області в результаті інтенсивних опадів сталося підтоплення 6 житлових будинків та 25 присадибних ділянок. Відкачано близько 400 куб. м води.
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