Відбирання паспорта не є позбавленням громадянства або це правове беззаконня, - політолог-міжнародник Воля

Таку думку він висловив в етері Еспресо.



"Дуже непроста ситуація, яку владні рішення запустили. Тому, що не можна так позбавити громадянства будь-кого без рішення суду, повинна бути якась підстава, а не одним указом просто відібрали паспорт. Корбан розказав, що у нього відібрали паспорт, адже відбирання паспорта не є позбавленням громадянства. Але якщо так реалізується процедура позбавлення громадянства, то це повне правове беззаконня. І це так не повинно робитися", - підкреслив Володимир Воля.

Політолог зазначив, що повинні бути якісь процедури, що відповідають базовим цінностям. Якщо є якісь претензії до людини, то її просто так не можуть позбавити громадянства на підставі того, що вона комусь не подобається чи не перебувала якийсь час в Україні.

"Відповідно, кандидати, які знаходяться при владі й не переобираються на другий термін, поки мають певні повноваження, так можуть позбавляти громадянства половину громадян країни за те, що не проголосували. Я думаю, що це якась дивна ситуація. Є базова цінність і людину просто так не можуть позбавити громадянства. До прикладу, можуть оштрафувати чи арештувати, а не позбавити права жити на батьківщині", - прокоментував Воля.

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