Відбирання паспорта не є позбавленням громадянства або це правове беззаконня, - політолог-міжнародник Воля
Володимир Воля, політолог-міжнародник, вважає, що не можна просто так позбавити громадянства будь-кого без рішення суду, повинні бути процедури, які відповідають базовим цінностям
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Дуже непроста ситуація, яку владні рішення запустили. Тому, що не можна так позбавити громадянства будь-кого без рішення суду, повинна бути якась підстава, а не одним указом просто відібрали паспорт. Корбан розказав, що у нього відібрали паспорт, адже відбирання паспорта не є позбавленням громадянства. Але якщо так реалізується процедура позбавлення громадянства, то це повне правове беззаконня. І це так не повинно робитися", - підкреслив Володимир Воля.
Політолог зазначив, що повинні бути якісь процедури, що відповідають базовим цінностям. Якщо є якісь претензії до людини, то її просто так не можуть позбавити громадянства на підставі того, що вона комусь не подобається чи не перебувала якийсь час в Україні.
"Відповідно, кандидати, які знаходяться при владі й не переобираються на другий термін, поки мають певні повноваження, так можуть позбавляти громадянства половину громадян країни за те, що не проголосували. Я думаю, що це якась дивна ситуація. Є базова цінність і людину просто так не можуть позбавити громадянства. До прикладу, можуть оштрафувати чи арештувати, а не позбавити права жити на батьківщині", - прокоментував Воля.
- Народний депутат Сергій Власенко опублікував нібито копію указу президента України про припинення громадянства кількох впливових осіб, зокрема, бізнесменів Геннадія Корбана та Ігоря Коломойського
- 22 липня Геннадія Корбана затримали на кордоні і вилучили у нього паспорт громадянина України
- Також народний депутат України Микола Княжицький вважає, що законного способу позбавити громадянства України Корбана немає
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.54
Купівля 37.54Продаж 38.71
-
EUR
Купівля 37.91Продаж 39.23
- Актуальне
- Важливе