Відбудова Одещини: умови виплати компенсацій і куди звертатися по відшкодування

Про те, як відбувається відновлення цього та інших будинків у населеному пункті, йдеться у спецвипуску "Програми відбудови й розвитку міст" на Еспресо.

Багатоповерхівка, в яку поцілили, зазнала серйозних пошкоджень, одна секція була практично знищена. Однак 1 грудня 2023 року Агентство відновлення взялося за ремонт будинку. Більш ніж за пів року будівельникам вдалося виконати найскладніші роботи. Тепер за планом – фасади та оздоблення.

За словами працівників, роботи були складними, адже багатоповерхівка від самого початку була зведена неправильно. Тож її треба було не просто відремонтувати, а й зміцнити.

Зараз тут фарбують стіни, кладуть плитку й утеплюють фасад. Серед робітників чимало мешканців цього будинку. Зокрема одна з жительок багатоповерхівки, пані Євгенія, чию квартиру теж знищила російська ракета, працює на відбудові, аби її сусіди могли повернутися до своїх осель.

Відремонтований будинок обіцяють здати в експлуатацію до листопада.

Детальніше про те, як діяти людям у випадку пошкодження житла, в ефірі Еспресо розповіла юристка-документаторка громадської організації "Правозахисна група "Січ" Юлія Полєхіна.

Алгоритм дій після прильоту

"Хотіла б почати з того, що потрібно подбати про власну безпеку. По-перше, обстріли можуть повторитися, це ми бачили на прикладі інших громад, де після першого обстрілу, коли люди починали намагатися врятувати поранених, росіяни обстрілювали повторно. По-друге, зруйновані частини будинків можуть просто обвалитися або може відірватися якась частина конструкції", – зазначила експертка.

Якщо перебувати біля пошкодженого будинку безпечно, юристка рекомендує одразу зафільмувати наявні пошкодження, і зробити це бажано без пауз.

"Якщо робити цього не вдається, то кожен новий формат відео необхідно починати з того самого місця, де закінчився попередній. Я б радила робити крупний план руйнувань і загальний, щоб була якась прив'язка до місця російського злочину", – пояснила Юлія Полєхіна.

За її словами, варто робити кадри з небом, аби на відео було видно масштаб руйнувань. Також бажано встановити локацію на гаджеті разом із часом і записувати відео з голосом.

"Коли ми як документатори виїжджаємо на відеофіксацію, ми спочатку називаємо своє прізвище, ім'я по батькові, дату роботи, дату безпосередньо зйомки. Можливо, варто зняти сусідів або людей, які можуть надати додаткову інформацію про те, що сталося", – уточнила юристка.

Якщо людина після обстрілу перебуває в лікарні й не може самостійно зафільмувати пошкодження свого майна, юристка радить попросити це зробити сусідів або близьких родичів.

"Але є дуже важливі кроки, які мають зробити власники або співвласники пошкодженого майна, а саме обов'язково зареєструвати заявку в Дію. Зробити це можна через портал або застосунок у мобільному телефоні. Також це можливо зробити через Центр надання адміністративних послуг. Обов'язково після воєнного злочину на місце виїжджають поліція, ДСНС, швидка допомога. Правоохоронці комунікують із мешканцями пошкодженого будинку", - розповіла Юлія Полєхіна.

За словами юристки, мешканці будинку мають написати колективну заяву про злочин, і після цього власнику або співвласнику пошкодженого житла варто прийти до поліції й узяти витяг з Єдиного державного реєстру досудових розслідувань як підтвердження того, що кримінальне провадження відкрито.

Далі на місце виїжджають представники органу місцевого самоврядування або виконавчої влади. Вони роблять поквартирний обхід і фіксують усе в актах, і роблять це досить оперативно, зазначила юристка.

Програми, за якими українці можуть звертатися по відшкодування

На сьогодні органи місцевого самоврядування з власних бюджетів надають допомогу людям. Це будівельні матеріали або фінансова допомога, залежно від можливостей місцевої влади.

"Загальна програма – це в нас єВідновлення, я хотіла б на ній зупинитися, бо вона проста і зрозуміла", - зазначила Юлія Полєхіна.

Цю послугу надають на підставі заяви, яка подається до Державного реєстру пошкодженого або знищеного майна через портал або застосунок "Дія", або через ЦНАП.

Законом визначено, що отримувачем компенсації може бути фізична особа, яка є громадянином України, досягла 18 років і є власником або співвласником пошкодженого майна. При цьому право власності обов’язково має бути підтверджено.

Деякі категорії громадян мають пріоритетне право на отримання компенсації, серед них учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, багатодітні сім'ї тощо.

Компенсацію надають при пошкодженні одноквартирних будинків, будинків садибного типу, дач, садових, заблокових будинків з окремими квартирами, які мають, приміром, окремі входи з вулиці, та квартири у багатоповерхівках. При цьому в акті має бути зазначено, що вказані об'єкти підлягають поточному або капітальному ремонту. Бо якщо в документі буде зазначено, що об'єкт не підлягає відновленню, відповідно, компенсації за нього програмою не передбачено.

Умови отримання компенсації

За словами юристки, об'єкт має бути пошкоджено вже після 24 лютого 2022 року. Він має бути розташований на території України, проте не в зоні активних бойових дій і не в окупації, тобто має бути доступний для обстеження.

Також є перелік осіб, які не можуть бути отримувачами компенсації. Зокрема це люди, на яких накладено санкції, та їхні правонаступники.

Цю грошову компенсацію надають у вигляді грошової допомоги для придбання будівельних матеріалів для самостійного або замовного проведення ремонту.

"Є певні установи, які можуть надавати ці ремонти. Для цього відкривається окремий рахунок, з нього не можна зняти кошти й на нього не можна покласти гроші", – пояснила Юлія Полєхіна.

Водночас якщо, приміром, людина провела певні ремонтні роботи власним коштом, вона може подати заявку на відшкодування цих витрат.

Що робити власникам знищеного житла

За словами юристки, в таких громадян є можливість звернутися по допомогу до органу місцевого самоврядування, який має розселяти людей. Також в Україні діє програма доступного кредитування житла єОселя.

Окрім того, в деяких громадах людям надають тимчасове житло.

Однак програмою єВідновлення власники знищеного житла скористатися не можуть.

Що робити власникам житла, які втратили документи

Експертка наголосила, що громадяни, які втратили документи внаслідок прильоту, можуть відновити їх і подати заявку на компенсацію за житло.

Те саме стосується й людей, документи яких залишилися на тимчасово окупованих територіях.

"Спочатку потрібно відновити документи на право власності й паспортні дані. Місцева влада допомагає з відновлення документів: і паспорта, й реєстраційного номера облікової картки платника податків. Я не стикалася з ситуаціями, коли людина тривалий час не може їх відновити", – зазначила Юлія Полєхіна.

Інші проблеми з отриманням компенсації та шляхи їхнього вирішення

"У нас наразі в Державний реєстр речових прав на нерухоме майно внесено не всі об'єкти нерухомості. Зокрема не внесено багато об'єктів нерухомості, право власності на які було придбано до 2013 року. І виникає проблема відсутності даних. А ці документи на право власності є обов'язковими для подачі", – розповіла юристка.

Вона радить українцям актуалізувати дані та зробити нотаріально завірені копії документів, або хоча б сфотографувати, аби за номером папери було легше відновити. Також варто зберігати документи в різних місцях, наприклад, віддати копії батькам або близьким друзям.

Як довго розглядають заявку на компенсацію

За словами Юлії Полєхіної, черговість прийняття до розгляду заяв визначається автоматично в реєстрі.

"Це черговість з урахуванням пріоритетності права. Строк розгляду не повинен перевищувати 30 календарних днів із дня подання цієї заяви до комісії та внесення даних до Реєстру пошкодженого та знищеного майна. Якщо заява подана до дати утворення комісії, то строк розгляду заяви вже обчислюється від дати утворення цієї комісії. Тобто, умовно кажучи, це 30 календарних днів", – пояснила юристка.

Вона наголосила, що в разі, якщо людина не впевнена у своїх навичках роботи з Дією, краще звернутися до Центру надання адміністративних послуг, де кваліфіковані фахівці допоможуть правильно оформити заяву на компенсацію.