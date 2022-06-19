Віддав життя за Батьківщину засновник молодіжної спільноти "Поклик Яру", черкащанин Павло Добротворський

Про це організація, яку він очолював, сповіщає у себе на фейсбуці.

"Координатор організації "Поклик Яру". Людина, що продовжувала справу Євгена Коновальця, Василя Чучупаки, Юрія Горліс-Горського і ще багатьох відданих націоналістів. Він загинув за українське майбутнє", - зазначають однодумці Добротворського.

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"Будь певен, Друже, твоя справа житиме і продовжуватиметься у серцях відповідальної молоді нашої країни", - додають вони.

Довідка

Павло Добротворський народився на Черкащині. Жив в обласному центрі.

Закінчив історичний факультет Національного педагогічного університету ім. Михайла Драгоманова. Мав псевдо "Історик".

Навесні 2020 року разом з однодумцями створив громадську організацію "Поклик Яру", яка займалася вихованням патріотичної молоді, популяризовувала спадщину отаманаів Холодного Яру й тісно співпрацювала з 93-ю окремою механізованою бригадою ЗСУ "Холодний Яр".

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“Останні два роки свого життя я провів максимально усвідомлено. Не було жодного дня за ці роки без "Поклику Яру" в моїй голові. Поступова і системна розбудова невеликої, але ідейної організації, що живиться натхненням з націоналістичної Біблії — роману “Холодний Яр”, – написав Павло 13 червня, за кілька днів до загибелі.

Спільно із чотирма товаришами за "Покликом Яру" добровільно пішов на фронт 24 лютого, у перший же день повномасштабного вторгнення РФ.

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