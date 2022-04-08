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Відключення "Еспресо", "Прямого" та 5-го каналу: Медіарух та Комісія журналістської етики закликали Зеленського втрутитись

8 квітня, 2022 п'ятниця
12:37
Еспресо Т2 Еспресо Прямий 5 канал

Медіарух та Комісія журналістської етики закликали президента України Володимира Зеленського втрутитися в ситуацію з вимкненням "Еспресо", "Прямого", та 5-го каналу з цифрового етеру та пояснити причини таких дій концерну РРТ

Повну заяву оприлюднило видання "Детектор медіа".

"4 квітня Концерн радіомовлення, радіозв’язку і телебачення (Концерн РРТ) припинив трансляцію телеканалів "Еспресо", "Прямий" та "5 канал" у цифровій мережі Т2.

Ми усвідомлюємо, що у воєнний час певні обмеження свободи слова є допустимими, якщо вони запроваджуються в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам — такі правила встановлює Конституція України та Європейська конвенція з прав людини. Однак, нам невідомо про будь-яку діяльність цих каналів, яку можна трактувати як зазначені вище підстави для обмеження їхньої роботи.

За нашими спостереженнями, ці канали значну частину ефірного часу транслювали марафон "Єдині новини", виконуючи відповідний указ президента, а решта часу - власне мовлення телеканалів було патріотичним і не виходило за рамки принципів єдиної інформаційної політики.

На сьогодні нам невідомо про підстави припинення трансляції трьох телеканалів, і жоден орган публічно не пояснює їх на запити представників ЗМІ.

Медіарух та Комісія журналістської етики закликають президента України, як гаранта конституційних прав, серед яких право на свободу слова, втрутитися в цю ситуацію та пояснити причини вимкнення телеканалів, якщо такі є, а також посприяти якнайшвидшому відновленню трансляції каналів або долучення їх до виробництва телемарафону "Єдині новини"". 

  • Нагадаємо, 4 квітня концерн РРТ вимкнув "Еспресо", "Прямий" та 5-й канал із цифрового ефіру. Телеканали звернулися до президента, РНБО, СБУ, Міноборони і Нацради з питань телебачення та радіомовлення з листами щодо відключення мовлення. Телеканали вимагають від концерну РРТ відновити мовлення каналів.
  • Національна рада з питань телебачення і радіомовлення заявила, що не ухвалювала рішення про вимкнення телеканалів "Прямий", "5 канал" та "Еспресо".

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5 канал
відключення
Прямий
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