Відправив за маршрутом російського військового корабля: заступник голови Харківської ОВА показав переписку, де окупанти пропонують йому здатися

Скріншот переписки він опублікував в Facebook.



"Росіяни мені запропонували здатися. Смішні якісь. Перемога скоро", - написав Семенуха.



Невідомий номер запропонував йому нібито обговорити гарантії небезпеки в Telegram.



Семенуха написав на цей номер напрям, яким йде російський військовий корабель.



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