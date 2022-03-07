Відправив за маршрутом російського військового корабля: заступник голови Харківської ОВА показав переписку, де окупанти пропонують йому здатися
Заступник голови Харківської обласної військової адміністрації Роман Семенуха заявив, що йому росіяни запропонували здатися
Скріншот переписки він опублікував в Facebook.
"Росіяни мені запропонували здатися. Смішні якісь. Перемога скоро", - написав Семенуха.
Невідомий номер запропонував йому нібито обговорити гарантії небезпеки в Telegram.
Семенуха написав на цей номер напрям, яким йде російський військовий корабель.
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