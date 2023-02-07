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Війна з Росією: хроніка
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OPINION

Відставка Резнікова: чи це нормальна ціна, щоб інші чиновники засвоїли урок?

Сергій Фурса
7 лютого, 2023 вiвторок
16:01
Погляд Сергій Фурса

Чи була корупція в міноборони? Звісно, була. Хіба в цьому хтось сумнівався місяць тому? Пів року тому? Навряд. Але тоді ніхто не вимагав відставки міністра

Мені не подобається відставка Рєзнікова.

Але хто мене питає?

Міністр Рєзніков має піти у відставку. Чи це посилює, чи послаблює наші позиції під час війни?

На мою думку — послаблює.

Рєзніков вибудував стосунки з провідники людьми, що приймають рішення. І це важливо. Бо задача міністра оборони зараз — це виключно займатися забезпеченням армії. Не сидіти в окопах, а сидіти в кімнатах для перемовин і домовлятися, домовлятися, домовлятися. І будь-яка нова людина має, принаймні частково, вибудовувати ті стосунки з нуля. І не треба закочувати очі й говорити, що особисті стосунки не важливі. Ні, вони дуже важливі. Вони впливають на швидкість прийняття рішень. І не тільки. Добре, що Буданов і так був серед людей, яким західний світ довіряв, і з ким контактував. Погано, що таких людей буде менше. Погано, що російські пропагандисти почнуть розганяти тези, що міністр оборони, якому західні уряди давали зброю, пішов через корупцію. А, отже, корупціонер. А, отже, гроші західних платників податків у небезпеці. І це в той момент, коли ми критично залежні від постачання озброєння, а значить і від рішень політиків США, Німеччини, Франції. Політиків, які хочуть подобатись своїм виборцям. І хочуть виграти наступні вибори.

Російські пропагандисти почнуть розганяти тези, що міністр оборони, якому західні уряди давали зброю, пішов через корупцію. А, отже, корупціонер. А, отже, гроші західних платників податків у небезпеці. І це в той момент, коли ми критично залежні від постачання озброєння, а значить і від рішень політиків США, Німеччини, Франції

І заради чого? Чи зменшить це рівень корупції в міністерстві? Чи це нагадує спалення куртизанки на вогнищі інквізиції, щоб зупинити епідемію чуми?

Тобто. Зрозуміло, що ми втрачаємо через цю відставку. Але що ми отримаємо? Звучить трохи цинічно, але під час війни раціональність і ефективність має бути на першому місці. Чи знизить це рівень корупції в міноборони та в державі в цілому?

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Чи була корупція в міноборони? Звісно, була. Хіба в цьому хтось сумнівався місяць тому? Пів року тому? Навряд. Але тоді ніхто не вимагав відставки міністра. Чому? Може й тому, що навряд чи корупція у міноборони пов’язана з фігурою міністра. А, отже, і його відставка нічого не змінить. Вона могла б посилити нас під час війни, ця відставка, якби з міністром би пішли корупційні схеми. Але ж цього не станеться.

Чи можна звинувачувати міністра, що він не боровся з корупцією? Теоретично можна. Але чи була це його основна задача зараз, під час війни? Навряд. Чи можна під час війни боротися з корупцією, яка є системною вадою в міністерстві, і не втратити керування над міністерством — сумнівно. Чи означають ці сумніви, що під час війни можна красти й не треба боротися з корупцією? Зовсім ні. Треба. Але треба боротися саме з корупцією, а боротьба з Рєзніковим – це трошки з іншої опери. В якій, як виглядає, досить багато особистих образ.

Чи можна звинувачувати міністра, що він не боровся з корупцією? Теоретично можна. Але чи була це його основна задача зараз, під час війни? Навряд. Чи можна під час війни боротися з корупцією, яка є системною вадою в міністерстві, і не втратити керування над міністерством — сумнівно

Чи винен Рєзніков, що пішов на компроміс з корупцією і закрив на неї очі? Так, це компроміс. Корупційний компроміс. І це гидко. Але реальність така, що такі компроміси є. Ба більше, активна частина суспільства також пішла на цей компроміс з початком війни. Чи змінить відставка міністра цей компроміс серед чиновників — точно ні. Тому і сама відставка виглядає деструктивною, яка несе з собою послаблення і не несе посилення. Вона не вирішує системно проблеми з корупцією.

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Виходить, що міністр оборони під час війни йде через невдалу комунікацію стосовно корупції у своєму відомстві. В мирний час це було б правильно. Під час війни, якби мова йшла, наприклад, про міністерство освіти, це також було б вірно. Але чи вірно це під час війни для міністерства оборони? Міністр оборони втратив посаду, бо не вірно зреагував на скандал щодо його підлеглих, які крали на яйцях. І чи це нормальна ціна для відставки міністра під час війни? Відставки, яка точно вплине на нашу обороноздатність. Чи точно це нормальна ціна, щоб інші чиновники засвоїли цей урок? Чи коли лунає повітряна тривога учням краще пройти у бомбосховище, навіть якщо вчитель не встиг вказати їм на їх помилки у домашньому завданні?

Джерело

Про автора. Сергій Фурса, інвестиційний експерт, блогер.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

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