Відстежити переміщення полонених українських військових у РФ дуже важко, – Координаційний штаб

Про це повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими за результатами онлайн-зустрічі із родинами захисників 55-ої окремої артилерійської бригади "Запорізька Січ".

"На запитання родичів полонених і зниклих безвісти артилеристів відповідав представник Координаційного штабу. За його словами, відстежити переміщення полонених українських військовослужбовців на території російської федерації чи на тимчасово окупованих українських територіях украй важко", - заявили у відомстві.

Зокрема зазначається, що інформацію про ймовірне місце утримання полоненого можна довідатися від тих військовослужбовців, які повернулися з полону.

Як уточнюють у Координаційному штабі, те саме стосується і стану здоров’я полоненого військовослужбовця: офіційно її РФ не надає.

"Отримати такі відомості можна з інших джерел – або від Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ), якщо його представники відвідали місце утримання й анкетували полоненого, або від повернених з полону військовослужбовців. І лише за згодою полоненого МКЧХ може поінформувати родичів чи державні органи", - поінформували в установі.

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Громадянам радять, якщо у родини полоненого чи зниклого безвісти військовослужбовця з’являється нова інформація щодо стану його здоров’я або поранення, передати її до Координаційного штабу та Національного інформаційного бюро.

Крім цього, окремо під час цієї зустрічі порушувалася тема репатріації тіл загиблих захисників. Представник Координаційного штабу сказав, що після повернення тіла проводиться ДНК-експертиза, і далі зразок ДНК вноситься у базу Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.

"Проте терміни виконання цих операцій можуть відрізнятися залежно від навантаження на лабораторії", - уточнюється у повідомленні.

Також представник Штабу наголосив на тому, що у випадку, коли немає тіла, збігу ДНК, рішення суду чи свідоцтва про смерть військовослужбовця – ця людина подається на обмін.

18 січня український омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив, що РФ вивезла десятки тисяч дітей з України та не дає інформацію про них.

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