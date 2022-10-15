Про це повідомив у телеграмі мер столиці Віталій Кличко.

Щоб розрахуватися за проїзд карткою, потрібно прикласти її або гаджет із функцією безконтактної оплати до валідатора. Підтерджують роботу системи фірмові наліпки на валідаторах.

Сервіс також дає змогу користуватися застосунком "Київ Цифровий" і "Карткою киянина". Одна поїздка в разі оплати карткою коштує 8 грн. Якщо пасажир має право на безкоштовний проїзд

Сплачувати за проїзд карткою вже можна в автобусах за маршрутами №№6, 21, 41, 46, 50, 59, 61, 70, 73, 79, 98, 99, 101, 102, 103, 114.

Протягом двох - трьох наступних тижнів система запрацює на всіх маршрутах і видах комунального наземного громадського транспорту Києва.

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