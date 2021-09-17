"Відзначився" під ДАП, Іловайськом, Савур-Могилою: керівника танкового підрозділу "ДНР" заочно засудили до 10 років ув'язнення
Шевченківський райсуд Чернівців заочно засудив до 10 років позбавлення волі керівника танкового підрозділу угруповання "Восток" терористичної організації "ДНР"
Про це повідомляє сайт СБУ.
За даними спецслужби, уродженець міста Костянтинівка Донецької області на прізвисько "Сєвєр" навесні 2014 року приєднався до терористичного угруповання "Восток" і одразу був зарахований до танкового батальйону. Пізніше терорист очолив штаб цього підрозділу, а згодом став першим заступником командира з організації та ведення бойових дій.
Терорист особисто керував танковою ротою під час "Дебальцівського котлу", в боях біля Донецького аеропорту, Іловайська, Авдіївки та Савур-Могили, де загинули українські військові та правоохоронці. За участь у боях терорист отримав нагороди від "ДНР".
Суд визнав зловмисника винним у вчиненні злочину за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України і призначив покарання у вигляді 10 років позбавлення волі.
Наразі терорист переховується на окупованій Росією території Донецької області, українські правоохоронні органи оголосили його у розшук.
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