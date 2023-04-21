Викрав з рахунка сусіда 1,3 млн грн допомоги за загибель сина-воїна: 16-річний хлопець сяде за ґрати
На Дніпропетровщині до семи років позбавлення волі засудили 16-річного підлітка, який викрав з рахунка сусіда майже 1,3 млн грн
Про це повідомили в Офісі генпрокурора.
Як з'ясували під час розслідування, від червня до липня 2022 року 16-річний мешканець Дніпропетровщини, отримавши доступ до банківського рахунку сусіда, неодноразово переказував звідти гроші на свій рахунок без дозволу й відома власника.
У такий спосіб підліток заволодів майже 1,3 млн грн, які чоловік отримав як допомогу від держави за загибель сина-військовослужбовця.
Викрадені кошти неповнолітній витратив на власний розсуд, зокрема майже 900 тис. грн – на ставки в азартних іграх.
У підсумку підлітка засудили до 7 років позбавлення волі за фактом крадіжки (ч. 5 ст. 185 КК України). Дніпровський апеляційний суд підтримав позицію прокурорів, залишив без задоволення апеляційну скаргу захисту, а вирок суду першої інстанції без змін. Вирок набув чинності.
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