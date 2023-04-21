Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Як з'ясували під час розслідування, від червня до липня 2022 року 16-річний мешканець Дніпропетровщини, отримавши доступ до банківського рахунку сусіда, неодноразово переказував звідти гроші на свій рахунок без дозволу й відома власника.

У такий спосіб підліток заволодів майже 1,3 млн грн, які чоловік отримав як допомогу від держави за загибель сина-військовослужбовця.

Викрадені кошти неповнолітній витратив на власний розсуд, зокрема майже 900 тис. грн – на ставки в азартних іграх.

У підсумку підлітка засудили до 7 років позбавлення волі за фактом крадіжки (ч. 5 ст. 185 КК України). Дніпровський апеляційний суд підтримав позицію прокурорів, залишив без задоволення апеляційну скаргу захисту, а вирок суду першої інстанції без змін. Вирок набув чинності.