Про це і не тільки писали світові медіа 17 травня:

The New York Times

Здобутки під Бахмутом викликають в України надії на перелом у війні, пише видання. Російські війські витратили майже рік у спробах оточити місто, й до березня, практично, здавалося, що вони були близькі до успіху. Але українські сили протистояли окупантам. Прогрес поки невеликий, і росіяни все ще утримують більшу частину міста, але українські військові кажуть, що бачать значну зміну імпульсу.

А ключовою темою дня є активізація європейських союзників у передачі Україні літаків F-16. Як зазначається, більшість країн континенту, в тому числі один з найближчих партнерів США – Велика Британія, наполягають на забезпеченні України винищувачів американського виробництва, проте, принаймні на даний момент, адміністрація Байдена все ще гальмує процес. Британія та Нідерланди напередодні оголосили про створення нової коаліції, щоб допомогти Україні придбати F-16. Але будь-яка передача, навіть застарілих літаків, потребує схвалення США, бо там вони виробляються та експортуються.

18 травня закінчується термін дії угоди, яка дозволяє Україні транспортувати зерно через Чорне море. Відтак, це додає терміновості у переговорах між представниками України та Росії щодо її продовження. Днем раніше речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що РФ все ще стурбована окремими частинами угоди. Натомість у Мінінфраструктури України зазначили, що не коментують перемовини, які тривають упродовж останніх тижнів у Стамбулі.

Видання також зауважує, що підконтрольне росіянам Каховське водосховище на Херсонщині може спричинити повінь на півдні України. Рівень води там сягнув максимуму за 30 років, що збільшує про ймовірність затоплення в цьому регіоні та свідчить про відсутність регулювання. Власне, рівень підвищення води на дамбі видно з даних альтиметрії, де для вимірювання висоти застосовують супутники. Зазначається, що зараз війська РФ контролюють дамбу та розташовану поблизу електростанцію, які є життєвом важливими для контролю рівня води у водосховищі.

Йдеться також про те, що під час посиленого контролю поставок військової допомоги Україна працює над тим, щоб зброя потрапляла на поле бою, а не на чорний ринок. Ракетні установки, високоточні ракети та інша передова американська зброя на мільярди доларів дали Україні шанс на боротьбу з Росією перед контрнаступом. Але якщо бодай кілька одиниць зброї опиниться на чорному ринку, а не на полі бою, депутатка ВР Олександра Устінова спрогнозувала: "Ми закінчили". Взагалі ж політикиня та колишня антикорупційна активістка, яка зараз стежить за іноземними військовими поставками в Україну, не вірить у поширену контрабанду найдорожчої та найсучаснішої зброї, наданої Сполученими Штатами протягом останнього року.

The Washington Post

Американське видання пише про те, що Володимир Зеленський знову закликає до надання більше засобів протиповітряної оборони після того, як російська атака пошкодила систему Patriot. Так, українські військові збили 18 ракет під час атак на столицю, але Зеленський наголосив, що потрібна додаткова підтримка, щоб захистити всю країну. "Нам потрібні додаткові системи протиповітряної оборони і ракети", – зазначив він. "Нам також потрібні сучасні винищувачі".

Як стверджують журналісти з посиланням на анонімного американського чиновника, українська система ППО Patriot, що є найдосконалішою в арсеналі США, була пошкоджена під час останнього масованого удару росіян. За словами посадовця, ступінь пошкодження невідомий, але навряд чи Україні доведеться відправляти систему в іншу країну для ремонту.

При тому повідомляється, що Німеччина не надаватиме Україні західні винищувачі. Канцлер Олаф Шольц заявив, що натомість вони зосереджуються на танках, боєприпасах, протиповітряній обороні та створенні "працюючої системи для ремонту".

За даними Білого дому, президент Джо Байден їде до Японії для участі в саміті "Великої сімки" в Хіросімі. Темою обговорення там буде Україна. А лідери шести африканських країн відвідають Москву та Київ з метою пошуку "мирного вирішення" війни, про що сказав президент ПАР Сиріл Рамафоса.

CNN

Одна з головних тем – як Україна з допомогою західної зброї перевернула в прямому сенсі цього слова повітряний напад Росії. Це велике питання, яке змусило російське військове командування чухати голови: що раптом зробило українську ППО такою непробивною? Лише у травні РФ здійснила вісім хвиль ракетних атак на Київ, остання з яких в ніч на 16 травня. Київ стверджує, що врятувався без жодної подряпини, пише видання, але це може бути перебільшенням, офіційні особи у США вважають, що система Patriot, імовірно, була пошкоджена. Але навіть якщо врахувати це, експерти вважають, що відбувається щось надзвичайне. Донедавна більшість аналітиків і навіть чиновники з питань оборони США просто сумнівалися, що протиповітряна оборона України зможе відбити тривалий напад Росії.

Пошкодження системи протиповітряної оборони Patriot після російської ракетної атаки поблизу Києва є мінімальними, повідомили CNN троє офіційних осіб США, причому один чиновник описав це як незначне пошкодження. Як повідомляється, за словами чиновника, США відправили інспекторів перевірити систему, після того як українці сказали, що система, схоже, була пошкоджена.

Повідомляється, що за словами турецьких і українських чиновників, було досягнуто домовленості про продовження угоди, яка дозволяє експортувати зерно з українських портів у Чорному морі. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що угода між Україною та Росією, укладена за посередництва Туреччини та ООН, буде продовжена на два місяці. Термін дії попередньої домовленості мав би закінчитися у четвер, 18 травня.

Також видання пропонує авторську думку про українські міста та села, які страждають від війни, і про замінування, про що "червоні попередження цвітуть по всій випаленій землі сходу України". Команда українських письменників, журналістів та науковців, які несуть допомогу нещодавно звільненим прифронтовим містам і селам, але також стають свідками злочинів Росії проти українського народу. Вони розповідають про російські "пелюстки" в українській землі.

Високопосадовцям Росії в Кремлі та регіонах заборонено залишати свої посади, пише CNN з посиланням на незалежне російське ЗМІ IStories. Це онлайн-розслідувальний інформаційний ресурс, що базується за межами Росії і керується відомим журналістом Романом Анінним, який сказав, що серед його джерел були знайомі високопоставлених чиновників в Адміністрації президента.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив після прибуття на саміт Ради Європи в Рейк'явіку (Ісландія), що реєстр збитків, у якому перелічено всю шкоду, заподіяну Росією під час її війни в Україні, є важливим для відновлення зруйнованої війною країни. Реєстр був би передумовою для того, щоб союзники України могли працювати над спільним планом реконструкції країни, вважає Шольц, він також додав, що це найважливіше для майбутнього України.

Перша леді України Олена Зеленська попросила Південну Корею надати системи протиповітряної оборони, а також нелетальну військову техніку під час зустрічі з президентом Юн Сук Йолем у Сеулі. Зеленська, яка відвідує південнокорейську столицю як представник президента України, попросила низку речей, включаючи міношукачі, обладнання для розмінування та машини першої допомоги.

Видання також пише, що UFC (Абсолютний бійцівський чемпіонат) підтримує зв’язки з російськими бойовиками та іншими особами, пов’язаними з чеченським воєначальником Кадировим, який перебуває під санкціями, незважаючи на вторгнення в Україну. Більше у матеріалі.

The Guardian

Міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес сказав: "Ми можемо надати можливість іншим, хто забажає, постачати Україні літаки". Так, Британія може підтримати українську армію, дозволивши іншим країнам, які бажають постачати Україні винищувачі та іншу військову техніку, зробити це.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн активізує заклики до створення спеціального трибуналу, який розглядатиме справи проти Росії за злочин, спричинені її агресією проти України. Виступаючи напередодні саміту європейських лідерів у Рейк'явіку, фон дер Ляєн сказала, що відповідальність Росії за злочин агресії буде великою темою. Раніше цього тижня вона пообіцяла рішуче підтримувати створення спеціального трибуналу для притягнення до суду злочину агресії Росії.

Угорщина заблокує наступний транш військової підтримки ЄС для України та будь-який новий пакет санкцій проти Росії, якщо Київ не виключить угорський банк OTP зі списку спонсорів війни, про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто.

Банківські рахунки посольства та консульства Фінляндії в Росії заморожені. Як повідомили у міністерстві закордонних справ Фінляндії, країна не отримала пояснень від свого сусіда. Зазначимо, що Фінляндія, яка має довгий кордон з Росією, офіційно приєдналася до НАТО 4 квітня в рамках історичної зміни політики, спричиненої вторгненням Росії в Україну, яке спричинило загрозу контрзаходів з боку Москви.

Україна не прийме пропозиції про віддачу території Росії. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на переговорах в Києві сказав високопоставленому представнику Китаю, що Київ не прийме жодних пропозицій щодо припинення війни з Росією, які передбачають втрату нею території або заморожування конфлікту. Зазначається, що Лі Хуей, спеціальний представник Китаю з питань Євразії та колишній посол у Росії, відвідав Україну 16-17 травня та зустрівся з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

BBC

Видання пише про те, чи міг російський "Кинджал" знищити американську "Patriot" у Києві. Саме протистояння російського "Кинджалу" і американської системи протиракетної оборони – зараз одна з найголовніших тем у світі військових технологій. Останні 5 років керівництво Кремля на чолі з Володимиром Путіним регулярно залякувало Захід своєю гіперзвуковою зброєю, називаючи її "надсучасною" і "невразливою для будь-яких систем протиповітряної оборони". В першу чергу через швидкість, точність і здатність маневрувати в польоті. Більше у матеріалі.

Єврокомісія вперше у своїх прогнозах дала оцінку економічній ситуації в Україні як державі, що прагне стати членом ЄС. Разом з Україною прогнози щодо своїх економік отримали Молдова та Боснія і Герцеговина, які також отримали кандидатський статус. Зазначається, що у випадку з Україною оцінки є особливими не лише через війну в країні, яка хоче стати членом ЄС, а й через те, як ця війна впливає на сам Євросоюз.

Співак і народний артист України Віктор Павлік потрапив у скандал через свою дружину-блогерку Катерину, яка похвалилася в інстаграмі "романтичним подарунком" від чоловіка. Жінка зняла на відео, як вона разом із чоловіком їде у Києві Південним мостом, пересування яким з червня минулого року можливе для приватних автомобілів тільки зі спеціальною перепусткою. Як артист отримав перепустку, у матеріалі.

Gazeta Wyborcza

Польське медіа пише, що згвалтовані українки повертаються на війну через закон про аборти. Жінки-біженки з України не хочуть свідчити в прокуратурі у справі про зґвалтування. Бояться вагітності, бо знають, що в польській лікарні можна померти, поки плід живий. Про це йдеться у звіті про становище українських біженців, які втекли від війни до Польщі, Румунії, Словаччини та Угорщини. Звіт створено у справпраці міжнародної громадської організації "Центр репродуктивних прав" та семи організацій, які діють у названих країнах.

Виробник автомобілів Volkswagen може отримати максимум 125 мільйонів євро за продаж своїх заводів і представництва в Росії, так вирішив уряд РФ. На ці гроші також чекає автомобілебудівна компанія ГАЗ, підконтрольна олігарху Олегу Дерипасці. Розповідається, що Volkswagen побачив світло в тунелі дороги на виїзд з Росії. У березні компанія з Вольфсбурга оголосила, що до липня вона хоче позбутися двох своїх заводів у Росії, які припинили виробництво рік тому після вторгнення Росії в Україну. Проблема в тому, що з початком війни в Україні Росія запровадила правила, згідно з якими західні інвестори, які хочуть продати свої активи, повинні отримати дозвіл на це від спеціальної урядової комісії.