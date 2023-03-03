Винні у воєнних злочинах у США не зможуть переховуватися, - генпрокурор Гарланд
Ухвалені у США законодавчі зміни дозволяють судове переслідування підозрюваних у воєнних злочинах
Про це сказав генпрокурор США Меррік Гарланд під час міжнародної конференції United for Justice, передає Укрінформ.
“Донедавна наша юрисдикція щодо воєнних злочинів була обмежена... Після початку російської агресії Конгрес ухвалив зміни до закону, які дозволять переслідувати виявлених у США ймовірних воєнних злочинців з будь-якої точки світу, і ми плануємо робити так”, - розповів він.
Гарланд пояснив, що будь-яка особа, котра перебуває на території США, може бути притягнута до відповідальності.
- 3 березня президент України Володимир Зеленський заявив, що очільник російських терористів Володимир Путін і його спільники повинні отримати справедливі вироки.
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