Виробник алкогольних напоїв Johnnie Walker, Guinness і Baileys іде з російського ринку

Про це з посиланням на джерела в компанії повідомляє "Коммерсант".

Diageo є виробником таких брендів, як Smirnoff, Johnnie Walker, Guinness, Baileys, Black Label, Captain Morgan та ін. Виробник тимчасово припинив відвантаження готової продукції клієнтам у Росії в березні. З того часу компанія продавала наявні в Росії запаси продукції.

"Після припинення експорту та продажу готової продукції нашим клієнтам у Росії в березні ми прийняли непросте рішення про вимушене поступове скорочення комерційної діяльності в країні. Ми очікуємо, що цей процес займе приблизно 6 місяців", – повідомив представник компанії.

За даними з сайту Diageo, в Росії компанія постачала продукцію до 70 тис магазинів та 19 тис ресторанів та барів.