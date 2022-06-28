Виробник алкогольних напоїв Johnnie Walker, Guinness і Baileys іде з російського ринку
Британська компанія Diageo, що виготовляє алкогольні напої, покидає ринок РФ
Про це з посиланням на джерела в компанії повідомляє "Коммерсант".
Diageo є виробником таких брендів, як Smirnoff, Johnnie Walker, Guinness, Baileys, Black Label, Captain Morgan та ін. Виробник тимчасово припинив відвантаження готової продукції клієнтам у Росії в березні. З того часу компанія продавала наявні в Росії запаси продукції.
"Після припинення експорту та продажу готової продукції нашим клієнтам у Росії в березні ми прийняли непросте рішення про вимушене поступове скорочення комерційної діяльності в країні. Ми очікуємо, що цей процес займе приблизно 6 місяців", – повідомив представник компанії.
За даними з сайту Diageo, в Росії компанія постачала продукцію до 70 тис магазинів та 19 тис ресторанів та барів.
- Нагадаємо, 7 червня стало відомо, що гігант цифрових технологій IBM повністю покидає ринок Росії та звільняє персонал.
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