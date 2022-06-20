Вирва діаметром 12 метрів і 160 вибитих вікон: на Харківщині фіксують наслідки ворожих обстрілів
Уночі внаслідок російських обстрілів значних ушкоджень зазнала Харківська зооветеринарна академія в селищі Мала Данилівка
Про це повідомили у Національній поліції України.
"Унаслідок ракетної атаки російських військ по околицях Харкова вночі 19 червня значних пошкоджень зазнав навчальний заклад у селищі Мала Данилівка. Жертв і потерпілих внаслідок події не зафіксовано", – зазначено в повідомленні.
Як розповіли в поліції, 20 червня слідчо-оперативна група та експерти опрацювали факт обстрілу Малоданилівської територіальної громади. Ворожа ракета поцілила в дорогу перед Харківською зооветеринарною академією й утворила вирву завглибшки 4 метри та діаметром 12 метрів.
Унаслідок обстрілу будівля академії зазнала значних пошкоджень: вибухом вибито 160 вікон, зруйновано будівлі. Слідчі зафіксували всі пошкодження та вилучили уламки ракети.
- Упродовж дня 19 червня рашисти завдали ударів по місту Чугуєву, селах Харківської області Баранівка, Іванівка, Коробочкіно. Вночі ворог випустив ракети по Харкову та населених пунктах передмістя. У селі Іванівка внаслідок вибуху снаряду поранення отримали троє дітей
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