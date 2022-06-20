Про це повідомили у Національній поліції України.

"Унаслідок ракетної атаки російських військ по околицях Харкова вночі 19 червня значних пошкоджень зазнав навчальний заклад у селищі Мала Данилівка. Жертв і потерпілих внаслідок події не зафіксовано", – зазначено в повідомленні.

Як розповіли в поліції, 20 червня слідчо-оперативна група та експерти опрацювали факт обстрілу Малоданилівської територіальної громади. Ворожа ракета поцілила в дорогу перед Харківською зооветеринарною академією й утворила вирву завглибшки 4 метри та діаметром 12 метрів.

Унаслідок обстрілу будівля академії зазнала значних пошкоджень: вибухом вибито 160 вікон, зруйновано будівлі. Слідчі зафіксували всі пошкодження та вилучили уламки ракети.

Упродовж дня 19 червня рашисти завдали ударів по місту Чугуєву, селах Харківської області Баранівка, Іванівка, Коробочкіно. Вночі ворог випустив ракети по Харкову та населених пунктах передмістя. У селі Іванівка внаслідок вибуху снаряду поранення отримали троє дітей

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