Вітренко на посаді очільника Нафтогазу забезпечить вигідний для Коломойського розподіл Укрнафти, — голова РГК Нацбанку

Таку позицію озвучив Марк Савчук, голова ради громадського контролю НБУ, в ефірі програми "Великий ефір Василя Зими" на телеканалі Еспресо.



"Коломойський вимагає від Нафтогазу компенсації у вигляді газу чи грошей за відбір газу, який відбувався у 2006 році. Суд із цього приводу активізувався у день призначення Вітренка на позицію генерального директора Нафтогазу. Я не думаю, що це збіг. Я думаю, що саме такої зміни менеджменту і добивався Коломойський. … Я б не сподівався на поділ компанії на користь держави", — сказав Савчук.



Він додав, що раніше Нафтогаз користувався майстерною лінією захисту. Компанія стверджувала, що треба довести, що вона відбирала газ у Укрнафти, а для цього потрібні документи, які це засвідчують. Таких документів немає.

Нафтогаз до кінця 2021 року може розділити компанію Укрнафта на дві частини – "нафтову" та "газову". Газова частина може відійти Нафтогазу, "нафтова" – міноритарним акціонерам компанії, яких асоціюють із олігархом Ігорем Коломойським, повідомила газета ZN.ua.